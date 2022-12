Nicht nur die Optik der Homepage in Brühl ist überarbeitet

Brühl. Die Gemeinde Brühl präsentiert ihre Homepage mit einem ganz neuen Erscheinungsbild und Navigation. Zusammen mit einem darauf spezialisierten IT-Unternehmen hat Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer den Internetauftritt der Gemeinde überarbeitet und auf einen aktuellen Stand gebracht.

Nicht nur das Aussehen hat sich verändert, auch die Nutzeranwendung wurde überarbeitet. „Die Suchfunktion rückt klarer in den Vordergrund und die Hauptnavigation wurde übersichtlicher gestaltet“, erklärt Ungerer. Auch inhaltlich wurde die Seite einmal auf den Prüfstand gestellt und von in die Jahre gekommenem Ballast befreit.

Die neue Website verzichtet komplett auf Schnittstellen und Tools von Internetanbietern außerhalb der strengen Datenschutzanforderungen des EU-Raumes. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Nutzerdaten – auch nicht anonymisiert – unerwünscht weitergegeben werden.

Zudem werde zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer konsequent auf das Setzen von technisch nicht notwendigen Cookies verzichtet. Im Rahmen des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) stellt die Gemeinde ihre Verwaltungsleistungen künftig direkt über eine Schnittstelle zum Landesportal „Service BW“ zur Verfügung. Der Dienst, der seinerzeit mit Einführung der einheitlichen Behördennummer 115 seinen Anfang nahm, wird damit weiter ausgebaut. Zunächst wurde der Verwaltungswegweiser um rechtliche Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Fristen und ähnliches erweitert. In den kommenden Monaten sollen Verwaltungsleistungen ohne Gang auf das Rathaus online abgewickelt werden können.

Schneller und unkomplizierter

Damit der Zugang zur Internetseite auch für Nutzer uneingeschränkt möglich ist, die aufgrund von Behinderungen auf die Nutzung von Screenreadern, Hand- und Fußtastaturen oder ähnlichem angewiesen sind, erfüllt die kommunale Internetseite bereits seit längerem die meisten Kriterien der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung. In diesem Bereich haben die Brühler weitere Barrieren abgebaut.

Die Internetseite ist ebenfalls seit einigen Jahren auch von Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets abrufbar. Auch für diese Endgeräte wurde in vielen Bereichen an der Technik gearbeitet, sodass Seiten mobil schneller laden und unkomplizierter zu bedienen sind, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.