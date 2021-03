Brühl. Der Jura-Student Sean Ireland ist seit nunmehr fast einem Jahr im Einsatz gegen das Coronavirus. Neben den medizinischen Auswirkungen, so der 23-Jährige, habe das Virus auch soziale Folgen. Vor allem die Einschränkungen in Sachen soziale Kontakte würden sich zersetzend auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt einer Gemeinschaft auswirken. „Der Mensch ist nicht fürs Distanzhalten gemacht.“

Sean Ireland und seine bis zu 50 Mitstreiter von „Helfen in Brühl und Umgebung“ sitzen manchmal noch um Mitternacht hinterm Rechner oder am Telefon und versuchen, einen Impftermin zu vermitteln. © kern

Ganz zu schweigen von den Problemen für die Versorgung, die diese Regeln mit sich brächten. Nicht wenige, so Ireland, hätten Sorgen einkaufen zu gehen. Und genau deshalb gründete er mit Unterstützung von Freunden im März vergangenen Jahres die Initiative „Helfen in Brühl und Umgebung“. Das einzige Ziel, Menschen in Not schnell zu helfen.

Damals ging es vor allem um Einkaufshilfen und das Maskennähen. Heute ist mit der Organisation von Impfterminen eine wichtige Aufgabe hinzugekommen. Und eine ziemlich aufwendige. Viele der älteren Menschen seien manchmal verzweifelt und auch irritiert, wenn es hakt. „Und es hakt derzeit ja meist“, bilanziert Ireland im Gespräch mit unserer Zeitung.

Es gilt, irgendwie durchzukommen

Einen Impftermin zu bekommen, sei wahrlich nicht leicht. Er und seine bis zu 50 Mitstreiter sitzen manchmal noch um Mitternacht hinterm Rechner oder am Telefon und versuchen einen Termin zu ergattern. Dabei will er die Impforganisation gar nicht kritisieren. Die Diskussion, ob und welche Fehler gemacht wurden, führe nirgends hin.

Jetzt gehe es einfach darum, gemeinsam irgendwie durchzukommen. Wichtig ist ihm hier das Wort gemeinsam. „Gesellschaft funktioniert nur mit einem Mindestmaß an Gemeinsamkeit.“ Nur sich im Blick zu haben, würde der Gesellschaft das Fundament entziehen und am Ende allen schaden.

Das Ganze, so zitiert Ireland Aristoteles, sei manchmal mehr als die Summe seiner Teile. Diese Überzeugung ließ dem jungen Mann im Frühjahr vor einem Jahr kaum eine andere Wahl, als die Initiative „Helfen in Brühl und Umgebung“ auf den Weg zu bringen. „Damals gab es viel Angst und Ohnmacht – diesen Gefühlen wollten wir etwas entgegensetzen.“ Die Starken unterstützen die Schwachen, die Jungen die Alten. Worte, die an den Politphilosophen John Rawls und sein legendäres Buch „Theorie der Gerechtigkeit“ erinnern. Auch er postulierte in der Folge eines eindrücklichen Gedankenexperiments um einen Gesellschaftsvertrag, der zu schließen war, ohne dass die Protagonisten irgendetwas über ihre gesellschaftliche Stellung wussten, dass die tragfähigste Gesellschaftsordnung genau auf diesem Gedanken fußen muss.

Dank an die vielen Unterstützer

Aus ganz ähnlichen Beweggründen hat Ireland sich übrigens auch für sein Studienfach Jura entschieden. „Das Studium ermöglicht mir anderen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen.“ Und wenn es in die Politik gehen soll – er denkt darüber nach – helfe ihm das Studium auch. „Man muss Gesetze und ihre Wirkung verstehen, um in Richtung anständiger Gesellschaft etwas bewirken zu können.“

Es sind Grundsätze, die für ihn manchmal ziemlich viel Stress bedeuten. Das Jura-Studium und die Initiative unter einen Hut zu kriegen, sei nicht immer ganz leicht. Deshalb gebührt sein Dank den vielen Unterstützern, zu denen er auch die Gemeinde zählt. Sehr wichtig seien beispielsweise die Anzeigen im Gemeindeblatt gewesen, die die Senioren besser erreichten als jede digitale Ansprache.

Wichtig ist Ireland, dass das Hilfsangebot nicht auf die Hufeisengemeinde beschränkt ist. „Wir helfen auch in Oftersheim oder Schwetzingen.“ Und dabei trifft man schon wieder auf den Gedanken zur Kraft der Gemeinsamkeit. Denn auch bei Gemeinden und Städten gelte in den Augen Irelands, dass eine Kommune nur so stark sei, wie es ihr Verbund mit anderen Kommunen ist. „Wenn wir nicht alle zusammenhalten, haben wir keine Chance gegen das Virus.“ Und es brauche gar nicht so viel. „Wenn jeder etwas tut, kommt unterm Strich eine ganze Menge raus.“

Virusvariante sorgt für Nervosität

Dieses etwas Tun heißt bei Ireland und seinen zahlreichen Mitstreitern der Aktionsgruppe, dass sie momentan pro Woche zwischen 20 und 50 Menschen unterstützen. Richtig viel, oder wie er sagt, „die Hölle“ war vor Weihnachten los. „Wir hatten wirklich viel zu tun, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich jeder sein Festessen auf den Tisch bekommt.“ Dazu seien dann auch schon die ersten Anfragen in Sachen Impfen gekommen.

Aktuell sorgt gerade die Virusvariante für Nervosität. Ireland bleibt dagegen ganz ruhig. „Gemeinsam werden wir auch das schaffen.“ Und man könne ja schon erkennen, dass das Impfen wirke. Bei den über 80-Jährigen seien die Zahlen der schweren Verläufe rückläufig. Der Einsatz lohne sich also, bilanziert der der 23-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.