Niklas Geschwill übernimmt Amt von Stefan Röger

Brühl. Zur Jahreshauptversammlung der „Kollerkrotten“ begrüßte der Vorsitzende Stefan Röger die Mitglieder des Karnevalvereins im „Sportpavillon“. In seinem Bericht ließ Röger die vergangenen Kampagnen Revue passieren. Eine Premiere und keinesfalls eine leichte Aufgabe, denn es wurde aufgrund der Corona-Pandemie gleich über zwei närrische Jahreszeiten und über die teilweise schon laufende Kampagne berichtet.

Im ersten Teil gab er einen umfassenden Überblick über alle Veranstaltungen, die von den „Kollerkrotten“ durchgeführt worden waren und auch über besuchte Veranstaltungen und Umzüge. Besonders wurde das Jubiläumsprinzenpaar Nick I. und Maja I. mit der Kinderprinzessin Lynn-Marie I. erwähnt. Höhepunkte der Kampagne waren die Jubiläumsgala anlässlich des 65. Vereinsgeburtstages, der Prinzessinnen- und Ordensball, an dem 44 Vereine und 31 Tollitäten begrüßt wurden sowie die Närrische Sitzung mit ihrem Thema „Die Götter des Olymps“. Er berichtete weiterhin über die Jugendarbeit und die Erfolge der einzelnen Tanzgruppen.

Im zweiten Teil berichtete Stefan Röger über die Kampagne 2020/21, in der die meisten Zusammenkünfte lediglich virtuell stattfinden konnten. Es fanden wegen der Pandemie keine öffentlichen Veranstaltungen statt.

Er informierte die Versammlung zudem darüber, dass der Trainingsbetrieb der Garden und Tanzsolisten weitestgehend richtlinienkonform über Online-Trainings abgewickelt wurde und die Mitglieder über Social Media und Informationsbriefe auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten worden seien.

Generationswechsel an der Spitze

Nach dem Kassenbericht und einstimmiger Entlastung, standen eine Abstimmung über eine Satzungsänderung und Neuwahlen im Vorstand an. Da in der vergangenen Kampagne keine Hauptversammlung hatte stattfinden können, wurden diesmal alle Vorstandsposten an einem Abend neu gewählt – nicht wie sonst üblich in einem alternierenden Prozess.

Ziel der beantragten Satzungsänderung war es, die Struktur im Vorstand des Vereins zu entzerren, in dem die Ämter des Vorsitzenden und des Präsidenten sowie des zweiten Vorsitzenden und Vizepräsidenten jeweils auf mehrere Schultern aufgeteilt wurden. Der Präsident und Vizepräsident werden in Zukunft aus dem Kreise des Elferrats gewählt.

Stefan Röger hatte bereits angekündigt, dass er zur Hauptversammlung sein Amt als Vorsitzender und Präsident zur Verfügung stellen würde. Ebenfalls hatten der bisherige zweite Vorsitzende und Vizepräsident Dirk Mehrer sowie der Schatzmeister Frank Möltgen ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben. Somit stand bei der Wahl ein Generationswechsel an. Neuer Vorsitzender der Brühler Karnevalisten ist Niklas Geschwill, sein Stellvertreter David Mahl.

Nach den anschließenden Berichten über den Brühler Fasnachtsumzug und die Mitgliederverwaltung sowie einer Neuwahl der Vertreter der passiven Mitglieder, schloss der neue Vorsitzende Geschwill die Veranstaltung mit einem Dank an alle Aktiven für die geleistete Arbeit in den abgelaufenen Kampagnen und wünscht allen eine ebenso erfolgreiche neue Kampagne. mm

