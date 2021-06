Nur Regen bremst etwas aus

Brühl. Das „Trainingslager at Home“ beim Sportverein Rohrhof begeistert die Athleten des Vereins. Die neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen machten Hoffnungen auf deutlich mehr Normalität in der Wettkampf- und Trainingssaison 2021, sind sich die Verantwortlichen des Rohrhofer Vereins einig.

Daher hätten die Leichtathleten des SVR beschlossen, kurzerhand ein Trainingslager auf der heimischen Leichtathletikanlage in Rohrhof abzuhalten, um damit die vielen entfallenen Trainingseinheiten der vergangenen Monate ein wenig nachzuholen.

Täglich standen dabei mehrere Trainingseinheiten auf dem Plan, wobei auch auf ausreichend Erholung und Ausgleich geachtet wurde, da nach so langer Corona-Pause der ein oder andere Muskel sich zwischendurch einmal verspannen konnte. Das Training war vielseitig, loben die Teilnehmer, denn begonnen wurde mit intensivem Hürdentraining, das entsprechende Starts und auch Koordinationsübungen beinhaltete. Danach konnten sich die Athleten bei bestem Sonnenschein mit Tempoläufen und Sprungtraining austoben, wobei als Abschluss noch die Rumpfmuskulatur mit Medizinbällen gestärkt wurde. Abends waren die Sportler dann beim Dauerlaufen gefordert.

Andere Vereine zu Gast

Auch der Sonntag machte seinem Namen mit sonnigem Wetter alle Ehre. Dabei wurde die Nähe zum Rohrhofer Naturschutzgebiet ausgekostet, indem sich die Athleten auf dem Damm dort warmliefen. Die ersten Spuren von Muskelkater kamen auf, weshalb spontan ein „Reha-Training“ aus Seilspringen, Balanceübungen und Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht absolviert wurde.

Montag waren Athleten aus den LG-Kurpfalz-Vereinen TV Schwetzingen und TV Altlußheim in Rohrhof zu Besuch. Gemeinsam mit den SVR-Sportlern wurden nach einem Aufwärmprogramm aus Sprintkoordinationsübungen Staffelläufe trainiert, als Vorbereitung für die kommenden Mannschaftswettkämpfe, bei denen die Sportler wieder gemeinsam für die LG Kurpfalz an den Start gehen werden.

Auch am Dienstag wurde mit den Schwetzinger und Altlußheimer Athleten trainiert, wobei diesmal der Fokus auf Weitsprungtraining lag. Der Mittwoch zeigte sich wettertechnisch leider von keiner guten Seite. So waren bei starker Bewölkung am Vormittag noch Hürdenkoordinationsübungen möglich, jedoch am Abend, als es zu regnen begann, mussten sich die Sportler mitsamt Trainer Sven Stumpf schnell unter die Überdachungen auf dem SVR-Gelände flüchten. Von Hochsprungtraining wurde spontan auf Koordinationsübungen und Steigerungsläufe gewechselt.

Nach sechs Tagen und neun Trainingseinheiten waren die Athleten ganz schön kaputt. So intensives Training hatte es nun schon seit Monaten nicht mehr gegeben. Aber dennoch waren alle Teilnehmer sichtlich zufrieden. Die Möglichkeit, mal wieder gemeinsam auf dem Platz trainieren zu können, hatte allen gefehlt und wurde dementsprechend ausgiebig ausgekostet. mt

