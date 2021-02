Brühl. Die Fasnacht fällt in diesem Jahr bekanntlich aus – Corona-bedingt. Am kommenden Wochenende waren Prunk- und Seniorensitzung der Rohrhöfer Göggel geplant – die es immerhin seit 60 Jahren gibt. Wenn aktuell nicht gefeiert werden kann, dann werden eben Erinnerungen geweckt, dachten sich die Göggel in einer Pressemitteilung.

„Seit 1961 verbreiten wir Göggel in den traditionellen Vereinsfarben Rot und Schwarz Spaß und Heiterkeit in nah und fern. Angeführt werden wir alljährlich von unserer Prinzessin und unserer Kinderprinzessin, die während der Kampagne über uns herrschen, so ist zumindest die Meinung unserer Lieblichkeiten“, heißt es aus den Vereinsreihen mit einem Augenzwinkern. Die Rohrhöfer Göggel bestehen von Beginn an aus einem Herrenelferrat. Fünf Jahre nach der Gründung betraten die Tanzgarden erstmals die närrischen Bühnen. In der Kampagne 1976/77 griff dann zum ersten Mal der Damenelferrat ins karnevalistische Geschehen ein. „Diese Gruppen repräsentieren die klassische Kurpfälzer Fasnacht bei unseren Veranstaltungen und denen des Kurpfälzer Narrenrings, dessen Mitglied wir sind“ schreibt der Verein und erwähnt dabei den Senat, „der uns immer wieder tatkräftig und finanziell unterstützt“.

In der Kampagne 2010/2011 bekamen die Göggel in doppelter Hinsicht Nachwuchs: Aus einem „losen Haufen“ Jugendlicher, die nicht unbedingt in die Garden wollten, formierte sich der Jugendelferrat. Dieser nimmt am Vereinsleben teil, besucht Ordensfeste und ist bei unseren Veranstaltungen eine Stütze. In der gleichen Kampagne hatte die Goggelzunft ihren ersten Nachtumzug. Im bunten Flickenhäs und handgeschnitzter Maske treibt sie dabei ihren Schabernack sowohl bei heimischen Umzügen als auch bei Veranstaltungen im schwäbisch-alemannischen Raum.

Besondere Ehrung für Jutta Orth

Der Verein Rohrhöfer Göggel feiert am 25. März nicht nur seinen 60. Geburtstag lauf Gründungsprotokoll, sondern blickt auf ein weiteres närrisches Jubiläum: Der Damenelferrat der Göggel besteht in diesem Jahr seit 44 Jahren. Es war alles geplant, in dieser Kampagne das Jubiläum „4 x 11 Jahre Damenelferrat“ zu feiern.

Wie kam es eigentlich seinerzeit zur Gründung eines Damenelferrats, in einer Domäne, die auch heute noch teilweise ausschließlich der Männerwelt vorbehalten ist? Seit der Vereinsgründung waren die Ehefrauen der Elferräte im Verein aktiv und haben zum Beispiel mit einem Damenballett Sitzungen bereichert. Heute sind die Elferratsdamen eine hervorragende Ergänzung im gesamten Vereinsleben und stehen bei Arbeitseinsätzen „ihren Mann“.

Alle Aktivitäten des Damenelferrats in einem Satz aufzuzählen, ist fast unmöglich – genauso unmöglich ist es, sich die Rohrhöfer Göggel ohne Damenelferrat vorzustellen. So besteht der Vorstand zur Hälfte aus Damen. Bei Abstimmungen im Elferrat sind diese gleichermaßen stimmberechtigt und an allen Entscheidung beteiligt. So wurde die „Göggel-Familie“ geprägt. Dass die Zugehörigkeit zum Damenelferrat Spaß macht, zeigt die Tatsache, dass langjährige verdiente Mitglieder mit dem „Goldenen Vlies“ und mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnet werden – für den Löwen muss man 22 Jahre im Verein aktiv gewesen sein. Anfang Januar sollte sogar der „Goldene Löwe mit Brillant“ von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine an Jutta Orth vergeben werden, dies wird aufgrund der aktuellen Situation zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Nachgeholt wird ganz bestimmt auch die Jubiläumsfeier „4 x 11 Jahre Damenelferrat“, wenn endlich wieder Fasnacht gefeiert werden kann und sich nicht nur die Narren, sondern alle Menschen begegnen dürfen. Bis dahin bleiben drei donnernde Göggel-Ahoi-Ahoi-Ahoi. zg

Tipp: „Kurpfälzer Köpfe live: Nichts zu lachen – Fastnacht fällt aus“ an diesem Montag, 1. Februar, von 19.30 bis etwa 20.45 Uhr mit Gardetrainerin Melanie Jung von den Göggeln als Gast online unter SWR.de/mannheim.