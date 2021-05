„Optimismus gibt uns Kraft“

Brühl. „Seit der Antike gehört der Chor zum Theater, seit der Renaissance ist er in der Oper unverzichtbar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Chorgemeinschaft Brühl. Aufgrund positiver Erfahrungen seien viele Menschen von der heilenden Kraft des Singens überzeugt. Wissenschaftliche Studien untersuchten die wohltuende Wirkung von regelmäßig praktiziertem Gesang und sie bestätigten unter anderem, dass Singen das Immunsystem stärke.

„Die Sänger der Chorgemeinschaft müssen nun schon seit Anfang März 2020 wegen Corona auf diese Quellen der Kraft sowohl in psychischer als auch in physischer Hinsicht verzichten“, bilanziert der Vorsitzende Gerd Scherer. Mit dem Infektionsrisiko beim Singen beschäftigten sich inzwischen viele wissenschaftliche Untersuchungen. Empfehlungen zur Durchführung von Chorproben und -gesang gebe es – einheitlich seien sie aber nicht.

Gemeinsam gegen die Pandemie

Für den Vorstand der Chorgemeinschaft sei es selbstverständlich, dass sich der Verein an die Vorgaben der Landesregierung halten müsse. Die Sänger ließen sich nicht entmutigen. „Als Optimist weiß ich, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn er noch so lang ist – gestützt wird er auch durch die neue Coronaverordnung, die bei nun sinkenden Inzidenzzahlen weitere Freiheiten und vielleicht auch bald wieder Chorgesang zulässt“, so Scherer.

Mit einem gemeinsam erreichten Sieg über die Pandemie können man sich wieder auf regelmäßige Singstunden, gesellige Veranstaltungen und auch Konzerte freuen. zg

