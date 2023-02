Ortsbild soll aufblühen

Brühl. Wie Obstbäume verjüngt und erhalten werden können, als natürliches Habitat für die Insektenvielfalt dienen und mehr – all das lernten die Mitarbeiter des Bauhofs beim Obstbaumschnittkurs des Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) Rhein-Neckar. Denn Streuobstwiesen sind viel mehr als Apfelbäume und Gras – sie gehören sie zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas, aber auch zu den meistbedrohten. Baden-Württemberg liegt bei den noch vorhandenen Beständen an Streuobstwiesen ganz vorne. Wegen ihrer Bedeutung für Insekten und Vögel stehen sie unter Naturschutz. Sie gehören zum Ortsbild und bieten einen hohen Erholungswert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So auch in Brühl. 50 Obstbäume, davon die Hälfte jung und die andere Hälfte schon relativ alt, gehören der Gemeinde. Ein Teil steht hinter dem Brühler Friedhof, am Leimbachweg, wo vor Kurzem Jungbäume – Birnen, Äpfel und Kirschen – nachgepflanzt wurden. Die Sorten stehen gemischt. „Eine querbeet bunte Mischung, um ein schönes Bild für Spaziergänger zu erzeugen“, so Dominik Grundler, Gärtner des Bauhofs. Da die Bäume noch sehr jung sind, brauchen sie wenig Pflege. Eine Stütze ist für ihr Wachstum wichtig. Die Gemeinde will mit den gepflanzten Bäumen eine Allee bilden. Abgestorbene Bäume wurden stehen gelassen, um ein natürliches Habitat für Insekten zu schaffen, die im Totholz leben.

Außerdem gibt es eine Streuobstwiese auf dem Feld beim Ketscher Kreisel. Diese wurden laut Grundler länger nicht gepflegt. Jetzt konnten sie geschnitten werden. Das aufgefrischte und neu gewonnene Wissen konnte an den Bäumen angewendet werden. Grundler tippt, dass die ältesten Bäume auf der Streuobstwiese in Brühl zwischen 30 und 35 Jahre alt sind. Der älteste Baum sei eine Kirsche.

Seit 2014 bietet der LEV Kurse für Bauhofmitarbeiter zu naturschutzrelevanten Themen an. Im Januar und Februar dieses Jahres wurden 53 Mitarbeiter aus 20 Städten und Gemeinden in zwei Kursen je zwei Tage lang im fachgerechten Schnitt von Obstbäumen in Theorie und Praxis geschult. Die Organisatorin des Kurses, Katrin Naumann, hatte als Referenten Michael Frauenfeld, den Geschäftsführer des Kreisverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Rhein-Neckar gewinnen können. Ihm zur Seite standen Andrea Schemel, Fachberaterin für Obst- und Gartenbau beim Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, und mehrere Fachwirte für Obst- und Gartenbau.

Der Referent erläuterte Ziel und Vorgehensweise bei der Obstbaumpflege: vom Pflanzen bis zum ersten Schneiden. Zu wissen, wie ein Baum an welcher Stelle auf Pflegemaßnahmen reagiert, ist die Voraussetzung für den Erziehungsschnitt in den Folgejahren. Die Kursteilnehmer lernten, beim Schnitt mehrere Jahre vorauszuschauen. Nach dem Kurs wurden die Bäume bereits zurückgeschnitten und ihnen eine neue Krone aufgesetzt. Ziel ist es, eine stabile, vitale und ertragreiche Pyramidenkrone zu etablieren.

Im praktischen Teil wurden zunächst ein junger Baum gepflanzt. In kleinen Gruppen durften die Teilnehmer selbst mit Schere und Säge Hand anlegen. Geübt wurde auch an mittelalten und alten Bäumen.

Die Bauhofmitarbeiter zeigten sich trotz widriger Witterung interessiert bis zum Schluss und regten an, nächstes Jahr die gleichen Bäume nochmals aufzusuchen, um zu sehen, wie sie sich Schnittmaßnahmen entwickelt haben. Man habe trotz einiger Vorkenntnisse noch sehr viel gelernt und auch der Austausch mit den anderen Bauhöfen sei ein Gewinn, so das allgemeine Fazit. Im November werden in Brühl Nachpflanzung vorgenommen, welche Art von Bäumen dies jedoch betrifft, steht jedoch noch nicht fest. Die Felder sollen nachbestückt werden. „Wir werden größer, jedoch ist davon auszugehen, dass unsere Zahlen niedrig bleiben“, so Grundler.