Brühl/Ketsch. Ostern ist das wichtigste und älteste Fest im Kirchenjahr. Das Christentum feiert die Auferstehung Jesu von den Toten. In der Liturgie hat die Feier in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag die größte Bedeutung. Sie wird auch „heiligste Nacht“ genannt. Rund um dieses Datum finden Gottesdienste der beiden Konfessionen statt – allerdings nur digital, weil Präsenzgottesdienste wegen des hohen Infektionsrisikos abgesagt wurden.

Mit der Osternacht und Ostersonntag die Freude der Auferstehung nachempfinden – dazu sind die Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde eingeladen. An diesem Samstag, 3. April, wird die Feier der Osternacht ab 19 Uhr aus der Schutzengelkirche übertragen. Am Ostersonntag findet die Messe um 10.30 Uhr in St. Sebastian statt und am Ostermontag um 10.30 Uhr in der Rohrhofer Michaelskirche. Alle Gottesdienste werden mitgestaltet von der Schola der Kantorei und können per Livestream mitgefeiert werden über www.kath-bruehl-ketsch.de.

Ökumenische Auferstehungsfeier

„Ostern fällt nicht aus“, erklären die Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde. Gläubige können die Gottesdienste zu Ostern trotzdem miterleben – nur eben von zu Hause aus. Der Gottesdienst an Ostersonntag wird am 4. April ab 10 Uhr aus dem evangelischen Gemeindezentrum übertragen. Die Videos und Podcasts – auch der Gottesdienst von Gründonnerstag und Karfreitag – werden auf der Startseite der Homepage der Kirchengemeinde www.evkirche-bruehl-baden.de zu finden sein. „Möglicherweise werden die Videos nicht gleich zur gewohnten Gottesdienstzeit zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Pfarrhaus.

Die ökumenische Auferstehungsfeier am Ostermorgen zelebrieren Pfarrerin Melanie Boernig und Diakon Kurt Gredel ab 6 Uhr zum Thema „Überrascht vom Licht des Lebens“. mf/ras

