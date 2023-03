Palmsonntag als feierlicher Auftakt der Karwoche

Brühl. Als Palmsonntag wird der sechste Sonntag der Fastenzeit bezeichnet, er ist gleichzeitig auch der letzte Sonntag vor Ostern und Beginn der Karwoche. An diesem kirchlichen Feiertag wird dem Einzug Jesu in Jerusalem gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Palme ist bereits in der Antike ein Symbol der Huldigung und des Sieges. Für die römischen Besatzer dürfte der Einzug Jesu nach Jerusalem mit Palmzweigen und seinem Ritt auf dem Esel einer Provokation gleichgekommen sein.

Der Palmsonntag wird in der katholischen Kirche auf besondere Weise gefeiert. Zu Beginn des Gottesdienstes werden Palm-, Oliven- und andere Zweige vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet. Anschließend wird an diesem Tag erstmals das Evangelium vom Leiden und Sterben Christi gelesen – entsprechend des aktuellen Lesejahrs eventuell mit verteilten Rollen. Nach Palmweihe und Lesung zieht die Gemeinde in einer Palmprozession den kurzen Weg zur Schutzengelkirche.

Mehr zum Thema Brühl Senioren treffen sich Mehr erfahren

Nach dem Sonntag werden die Palmbesen in den Häusern und Wohnungen aufgestellt, an der Haustüre oder am Kruzifix befestigt. Sie sollen das Haus und die Bewohner vor Blitz, Feuer, Krankheiten und Unglück beschützen. Die Zweige, die in der Kirche bleiben, werden im darauffolgenden Jahr an Aschermittwoch verbrannt. Die Asche wird dann zur Spendung des Aschenkreuzes verwendet.

Der Brühler Gottesdienst am Palmsonntag, 2. April, wird in der Schutzengelkirche um 10.30 Uhr gefeiert. Zur Palmenweihe treffen sich die Kommunionkinder aus Brühl, Rohrhof und Ketsch mit allen Gottesdienstbesuchern ab 10.15 Uhr vor dem katholischen Pfarrzentrum. Anschließend geht es in kleiner Prozession in die Kirche. In schöner Tradition werden in Brühl vor der Kirche Palmsträußchen angeboten.

Bei Regenwetter findet an diesem Sonntag die Palmenweihe nicht vor, sondern im Innern der Schutzengelkirche statt. mf/ras