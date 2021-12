Parodist Jörg Knör kommt im März nach Brühl

Brühl. Nach gefühlt endloser Zeit und „Wir müssen draußen bleiben“ für sämtliche Bühnenschaffenden ist bei Jörg Knör nicht nur die Sehnsucht auf „endlich wieder live“ gewachsen, sondern auch eine neue Bühnenshow gereift – ein Programm voller Wertschätzung für alles, was Künstler und Zuschauer so lange vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen, Erheitern, heißt es im Begleittext zum neuen Programm „Comeback des Lebens“. Am Donnerstag, 31. März , 20 Uhr (Saalöffnung 19.15 Uhr) gastiert er in der Festhalle.

Jörg Knör musste erkennen, dass man Kultur nicht wie Klopapier hamstern und horten kann. Sie muss live geschehen, nicht gefiltert oder virtuell. Darum ist „Comeback des Lebens!“ für den Entertainer eine ganz besondere Show. Eine mit viel Anlauf, Vorfreude und Dankbarkeit. Als Parodist hat Jörg Knör natürlich auch alle Krisenakteure durchleuchtet, allerdings mit der Diagnose: Nicht komisch. Darum entstand „Comeback des Lebens“ vor allem durch den neuen Blick auf alte überdauernden Werte – Vorbilder, Lieblingssongs und -legenden, die Jörg Knör selbst am meisten bedeuten. Die Perlen von Charles Aznavour, Sammy Davis, Paolo Conte und Tom Jones sind in neuer Weise interpretiert. Und Knör schlägt den Laschen und Laschets einen so präzisen Helmut Schmidt um die Ohren, dass man sich „so einen“ wieder wünscht.

Geimpft oder genesen

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Am Eingang muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. Alle Tickets sind personalisiert – eine Übertragung an andere ist nicht möglich. Ein Ausweisdokument muss vorgezeigt werden. Es gilt Maskenpflicht am Eingang und bei der Warnstufe und Alarmstufe im gesamten Gebäude und die gesamte Zeit (es gilt die aktuelle Corona-Verordung des Landes Baden-Württemberg). zg

