Party mit Livemusik zum Jubiläum

Brühl. „Wir gehen zu den Handballern“, das sagen noch heute vor allem die älteren Brühler, wenn sie sich auf den Weg zum TV-Clubhaus oder einem der zahlreichen Feste und Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände an den Wiesenplätz machen. Die Handballer prägen inzwischen seit ihrem Ursprung vor einem Jahrhundert den Verein und damit auch das Gemeindeleben, stellen heute noch die mitgliederstärkste Einzelsportart des TV und auch die Wurzeln des Vorstandsvorsitzenden Uwe Schmitt finden sich in der Handballabteilung, deren Leiter er ebenso war.

Und den Weg dorthin sollen möglichst viele, Jung und Alt, am Samstag, 13. Mai, den ganzen Tag über zur großen Jubiläumsveranstaltung anlässlich des hundertjährigen Bestehens finden.

Leidenschaft für den Sport

„Wir wollen mit allen Gästen – ob aus der Gemeinde, von außerhalb oder von befreundeten Vereinen sowie den anderen TV-Abteilungen – unsere Gemeinschaft, den Spaß am und die Leidenschaft für den Handball, was bei uns jetzt schon hundert Jahre anhält, angemessen und ausgelassen zelebrieren“, lädt Abteilungsleiterin Lisa Naber zu diesem Höhepunkt im Festkalender ein.

Bereits um 11 Uhr öffnen sich die Pforten und ein Programmpunkt nach dem anderen steht ab da auf der Agenda, nachdem Naber, Schmitt und Schirmherr Bürgermeister Dr. Ralf Göck mit ihren Grußworten den Tag eingeläutet und eröffnet haben.

„Zumbakids“ zeigen ihr Können

Die vereinseigenen „Zumbakids“ zeigen ihr Können, bevor ein Vertreter des badischen Handballverbands verdiente Mitglieder ehren wird. „Ohne ehrenamtliche Helfer und Engagierte könnten wir nicht auf die lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, diese Leistungen müssen und wollen wir angemessen würdigen“, ist dies ebenso dem ehemaligen Abteilungsleiter und noch immer in Sachen Handball engagiertem Thomas Gaisbauer wichtig. Somit wird dies auch vonseiten des Hauptvereins später um 18 Uhr nochmals der Fall sein und es werden auch die Geehrten zu Wort kommen, was sie antreibt und wie viel es ihnen bedeutet, in und für ihre Handballfamilie aktiv zu sein.

Dazwischen ist reichlich Unterhaltung geboten, die Kinder des Sonnenschein-Horts treten auf, in der Sporthalle Süd oder im Freien gibt’s für die jungen Gäste eine Olympiade rundum ihr Geschick mit dem Ball, Laufkarte mit anschließender Medaillenvergabe für alle und einem ganz besonderen Leckerbissen, der sicher für erstklassige Unterhaltung sorgen wird. Spielerlegenden vieler Jahrgänge schnüren die Handballschuhe, bestreiten in Traditionstrikots zwar eine Gaudi-Partie, werden sich aber, ehrgeizig wie sie noch immer sind, auch nicht nachsagen lassen wollen, dass sie es nicht mehr draufhaben, wenn sie von den Anfeuerungsrufen zahlreicher Zuschauer angetrieben werden. Bei der ausgelassenen Feier ab 20 Uhr heizen die „Twisted Spoons“ mit Leadsänger Stefan Röger sowie weiteren Handballern dem Publikum ein und werden es sicher animieren, mit ihren rockigen Partyhits die Tanzfläche zu füllen und den Abend musikalisch zu genießen.

Bierwagen und Softdrinkstation

Dazu hat dann rechtzeitig die Bar mit passenden Getränken geöffnet, „aber wir haben den ganzen Tag über einen Bierwagen und eine Softdrink-Station, um den Durst zu stillen. Gegen den Hunger bieten wir durchgehend warme Speisen an und mit Kaffee und Kuchen können sich unsere Gäste den Nachmittag versüßen“, versichert Vergnügungsausschuss-Chefin Vanessa Henn, dass sie mit ihrer Mannschaft und allen Aktiven als Helfern bestens gerüstet ist und kulinarisch für das leibliche Wohl der Besucher wunderbar gesorgt sein wird.

Wetter spielt keine Rolle

Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden am Samstag, 13. Mai, wetterunabhängig statt, bei Sonnenschein im Freien auf dem eingezäunten Rasenplatz und dem Außengelände daneben wie beim etablierten Sommernachtsfest.

Bei schlechtem Wetter wird in die vereinseigene Turnhalle mit überdachter Südterrasse hinter dem TV Clubhaus ausgewichen, sportlich geht’s dann in der von der Gemeinde Brühl extra dafür angemietete Sporthalle Süd zu.

Weitere Informationen sind auf der Landingpage der TV-Handball-Website zum 100-Jahre-Handball-Thema mit weiteren Veranstaltungen, Beiträgen sowie Artikeln, Ausschnitten aus der Chronik/Festschrift, Merchandising-Artikeln und vielem mehr zu finden unter www.tvbrühl.de/handball/100Jahre.