Patienten stützen

Brühl. 2G oder 3G, mit plus oder ohne? Die Vorbereitung auf Ulrike Harant-Wicherts schon vor einem Jahr verabredeten Vortrag ähnelte einer Rechenaufgabe. Niemand wollte etwas falsch machen. Doch trotz „Alarmstufe“ lud Konrektor Helge Belz von der Schillerschule die Brühler Aktion „alle geimpft!“ in die Schillerschule: „Ihr Engagement lässt sich von uns nicht wegdenken“, so der Konrektor zur Begrüßung.

Mit einem kurzen Film führte die Ergotherapeutin Ulrike Harant-Wichert in die Arbeitsbereiche ihres Berufs ein: von der Psychiatrie zur Pädiatrie für Kinder und der Geriatrie für Senioren. So vielfältig die Aufgaben sind, in den ersten Fragen brauchen die Untersuchenden viel Weisheit, um im Gespräch verständnisvoll auf die Patienten zuzugehen: Nehmen Sie ihre Umwelt oder Ihren Körper richtig wahr? Leiden Sie unter innerer Unruhe? Liegt nur ein isolierbares Defizit vor – oder gar mehrere?

Was auch immer sich ergibt, ein Prinzip zieht sich durch die gesamte Behandlung: Das Selbstwertgefühl der Leidenden darf nicht beschädigt, es soll vielmehr aufgebaut werden. Vor allem Kinder müssen erleben dürfen, was sie können und tun. Zu zeigen, was sie gerne machen, ermutigt sie, sich anzueignen, was ihnen fehlt. Das trifft auch für die anderen Altersgruppen zu: Schlaganfallpatienten, Opfer von Unfällen und schließlich die Älteren, die Generation 60plus.

Erlebtes zeichnen oder markieren

Dass sich die Anwesenden davon angesprochen fühlten, war zu erwarten. Und auch für sie hielt Ulrike Harant-Wichert eine Grunderfahrung bereit: 80 Prozent der Menschen lernen am besten über Gesehenes. Also bittet sie ihre Patienten, Erlebtes zu zeichnen oder in Texten farbig zu markieren, was ihnen wichtig ist. Wer über Vergesslichkeit klagt, wird aufgefordert, sich nicht zurückzuziehen, sondern im Leben zu bleiben, auszugehen und aktiv zu sein. Mit Applaus reagierten die Anwesenden auf den abschließenden Hinweis: „Bleiben Sie bei 60plus. Diese Aktion hält länger fit!“ sr

