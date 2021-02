Brühl. Die Hochwasserlage hat sich am Wochenende deutlich entspannt. „Da der Pegel gefallen ist, haben wir am Sonntag keine Wachbesetzung mehr gehabt“, berichtete Cort Bröcker, der Pressesprecher der Brühler Feuerwehr, am frühen Abend. Auch seien die Einsatzkräfte bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alarmiert worden.

AdUnit urban-intext1

Am Samstag war dies allerdings noch anders. Da war die Wache ab 8 Uhr besetzt und die Einsatzmannschaft musste insgesamt viermal ausrücken. Neben Kontrollfahrten seien, wie in den vergangenen Tagen auch, wieder Wildtiere in Not versorgt sowie einige Absperrungen erneuert worden.

Weiterhin Rücksicht auf Wildtiere

Hochwasser Brühl: Sommerdamm ist gerissen 27 Bilder Mehr erfahren

Bröcker weist ausdrücklich darauf hin, dass die Sperrzonen trotz fallenden Rheinpegels weiterhin noch nicht betreten werden dürfen, da es noch einige Tage dauern werde, bis das Wasser abgeflossen ist. „Zum Schutz der Wildtiere bitten wir die Bevölkerung, dies zu respektieren“, sagt der Feuerwehrsprecher und hofft auf die Vernunft der Bürger. Wann die Absperrungen aufgehoben werden, entscheide die Gemeinde Brühl. ali