Pegelstände am Rhein steigen wieder

Brühl. Die Feuerwehr Brühl wurde am letzten Tag des Jahres 2021 per „Hochwasser“-Voralarm über den Rhein-Pegelstand in Maxau informiert, der den Wert von 6,5 Metern überschritten hatte. Dadurch geht automatisch ein Voralarm an die entsprechenden Einsatzkräfte und Verwaltungen der Rheinanliegergemeinden – so auch an die Wehr der Hufeisengemeinde. Der maximale Pegelstand erreichte in Maxau dann letztlich an Silvester einen Höchststand von knapp 6,7 Metern.

Es zeigte sich jedoch schon am Neujahrstag, dass die Pegelstände wieder kontinuierlich sinken. Den Prognosen zufolge könnte sich zwar noch einmal am Dreikönigstag eine zweite Welle ergeben – doch die dürfte, so schätzen die Experten, die 6,2-Meter-Marke bei Maxau nicht überschreiten. Im schlimmsten Fall wird von einem Pegelstand rund um 6,5 Metern gerechnet, heißt es bei der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg auf Anfrage unserer Zeitung.

Damit seien weder am Silvester- noch am Dreikönigstag weiteren Maßnahmen gegen eine Überflutung notwendig, teilt ein Sprecher der Brühler Feuerwehr in einer Stellungnahme mit.