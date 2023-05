Pfarrfest ist nach drei Jahren zurück

Brühl. Rund um den Kirchturm der katholischen Schutzengelkirche in Brühl wird in diesem Jahr endlich wieder das beliebte Pfarrfest gefeiert. Termin ist Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli. Nach drei Jahren Pause gibt es heuer vieles zu besprechen und auch neu zu ordnen.

Das Organisationsteam um Wolfgang Stein lädt deshalb hiermit alle, die beim Pfarrfest in irgendeiner Weise mithelfen wollen, am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr zum ersten Helfertreffen ins Bernhardusstübchen im Pfarrzentrum Brühl ein. Das Orga-Team hofft insbesondere, dass viele Gemeinschaften und Gruppen ihre Mithilfe und Teilnahme beim Pfarrfest anbieten und wendet sich hiermit an die Vorstände und Vorsitzenden der Gemeinschaften und Gruppen der Pfarrgemeinde beziehungsweise an die Verantwortlichen der einzelnen Stände.

Rückmeldung im Pfarrbüro

Bei diesem Treffen gibt es alle Infos über den Festablauf und die anstehenden Aufgaben. Es wird darum gebeten mitzuteilen, welche jeweilige Aufgabe die Gemeinschaft übernimmt. Sollte der Termin des Helfertreffens nicht wahrgenommen werden können, ist um Rückmeldung an Annette Bartonek im Pfarrbüro (Telefon 06202/7601820) oder an die E-Mail-Adresse pfarrfest-orga@gmx.de gebeten. Es wird darüber hinaus schon einmal darum gebeten, sich schon den Termin für das zweite Helfertreffen vorzumerken, das für Montag, 19. Juni, um 19 Uhr ebenfalls im Bernhardusstübchen des Pfarrzentrums vorgesehen ist. jo