Pforten sind geöffnet

Brühl. Die Gemeindebücherei ist wieder unter Corona-Auflagen für den Publikumsverkehr geöffnet. Da der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert im Rhein-Neckar-Kreis unterschritten ist, wurde von den zuständigen Behörden der Betrieb von Bibliotheken allgemein gestattet. Der Besuch der Gemeindebücherei ist also ab sofort wieder zu den normalen Öffnungszeiten möglich.

AdUnit urban-intext1

Das Bibliotheksteam weist aber darauf hin, dass dies nur unter Corona-Vorgaben erfolgen kann. Der Zutritt ist mit einem gültigen tagesaktuellen Corona-Test, vollständigem Impfschutz oder nach einer Genesung erlaubt. Es besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- Nase-Bedeckung und die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Höchstens zehn Personen

Maximal dürfen zehn Personen gleichzeitig die Bibliothek nutzen. Bis zu drei Personen aus demselben Haushalt können gemeinsam kommen. Dazu zählen auch Kinder.

Die Medien können die Nutzer wieder einheitlich für vier Wochen ausleihen – die Fristen werden nicht mehr automatisch verlängert. Wer sie dennoch länger behalten möchte, kann die Verlängerung am besten per E-Mail an buecherei@bruehl-baden.de oder einen Anruf, Telefon 06202/702983, machen.

AdUnit urban-intext2

Beim Betreten der Bibliothek werden der Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die Anzahl der Besucher notiert. Es besteht auch die Möglichkeit, die App „Doo war ich drin“ im Eingangsbereich zu nutzen. „Dies ermöglicht eine Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle einer Infektion“, erklärt das Büchereiteam und versichert, dass die Daten nach vier Wochen automatisch gelöscht werden. zg/ras