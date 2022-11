Pläne für die Umgestaltung der Schutzengelkirche

Brühl/Ketsch. „Das Datum ist im geschichtlichen Rückblick ein Schicksalstag für Deutschland.“ Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür blickte in ihrem geistlichen Impuls zu Beginn der Sitzung des Pfarrgemeinderates auf den 9. November zurück, der durch das Geschehen 1938 und den Mauerfall 1989 geprägt sei. Dem jüngst gelegten Stolperstein vor dem Pfarrhaus Ketsch, gewidmet Kaplan Anton Spieß, der standhaft für Glauben und Wahrheit einstand im Naziregime, gehörte dabei besondere Beachtung.

Unter Vorsitz von Marianne Faulhaber widmete sich der Pfarrgemeinderat dann weiteren wichtigen Themen. „Es geht weiter in der Kirchenentwicklung 2030“, stellte Faulhaber fest. Für die „Projektträgergruppe“, bestehend aus jeweils zwei Vertretern der Kirchengemeinden in der „Pfarrei neu“ ab 2025 haben sich aus Brühl und Ketsch Maria Sauer und Gerhard Zirnstein zur Mitarbeit bereit erklärt.

Die Projektträger, als Ursprungsorganisation der Kirchengemeinden, sollen der Leitung, also dem Dekanatsrat, in zukunftsweisenden Entscheidungen zuarbeiten. Es gelte, die Interessen der eigenen Kirchengemeinde zu vertreten und dabei auch das Wohl der neuen Gemeinschaft im Blick zu behalten, hieß es.

Die Überlegungen zur Innenrenovierung der Schutzengelkirche Brühl vor der Pandemie nehmen laut Pfarrgemeinderat nun konkrete Formen an. Die Architekten des erzbischöflichen Bauamtes Heidelberg, Stefan Brunner und Sarah Blossfeldt, stellten ihre Ideen anhand entsprechender Pläne nochmals vor. Joachim Stolz, Leiter der Verrechnungsstelle Heidelberg/Wiesloch informierte zur Finanzierung.

Den Altar weiter in die Mitte der Kirche holen und einen abgeschlossenen Raum unter der Empore schaffen, seien dabei die wichtigsten Elemente. Mit der „Chorinsel“ ergebe sich mehr Platz um den Altar. Die neu entstehende Werktagskapelle unter der Empore könne als abgeschlossener Raum zu Feiern mit Kindern dienen, Andachten oder kleinere Feste beheimaten – vielfältige Möglichkeiten eröffneten sich damit, war der Rat sich einig.

Joachim Stolz schlug den Pfarrgemeinderäten die Erstellung eines Investitionsplanes vor. Dazu appellierte er, Prioritäten zu setzen. Der Pfarrgemeinderat will im Januar seine Entscheidungen dazu auf den Weg bringen. Der Genehmigung der Planungen durch die Verwaltung der Erzdiözese in Freiburg wurden während der Sitzung schon jetzt gute Chancen eingeräumt.

Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten in Brühl und Ketsch, deren Anzahl und Ablauf gab Pfarrer Erwin Bertsch. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es demnach kaum Veränderungen. Die genauen Uhrzeiten und die örtliche Aufteilung der weihnachtlichen Feiern sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Der Seelsorger betonte auch, dass die Zukunft des Pfarrbriefes überdacht werden müsse. Bertsch bekräftigte aber, dass das keineswegs die Abschaffung der Informationsschrift bedeute. Aber die Häufigkeit und Aufmachung müssten in eine neue Form kommen. Weitere Überlegungen dazu sollen nun angestellt werden, betonte er.

Ebenfalls zukunftsweisend ging es in der Tagesordnung weiter. Ratsmitglied Sigrun Gaa-de Mür berichtete zum Thema Gemeindeteam, dass sich in Brühl ein solches formiert und bereits zweimal getroffen habe. Gemeinschaftspflege, Sternsingergottesdienst mit „Zusammenstehen“, „Gemeindeentwicklung“ – vieles kann und soll seine Kreise ziehen. In Ketsch halte man in Sachen Gemeindeteam weiter Ausschau. Persönliche Ansprachen müssten in der nächsten Zeit unbedingt stattfinden, so Faulhaber. mf