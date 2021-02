Brühl/Region. Die Sonne scheint, die Menschen zieht es an diesem Sonntag nach draußen. Die Polizei appelliert, Hochwassergebiete wie in Brühl zu meiden und vor allem zugefrorenen Eisflächen nicht zu betreten. In den vergangenen Tagen kam es hier immer wieder zu Einsätzen der Rettungskräfte (wir berichteten). Die Polizei kündigt für diesen Sonntag verstärkt Kontrollen an Seen und in den Überschwemmungsgebieten der gesamten Region an.

