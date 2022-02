Polizei warnt vor Giftködern

Brühl. Eine Art Giftköder hat ein Hundehalter am Freitag in Brühl gefunden. Das erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Hund in der Gartenstraße unterwegs gewesen und konnte seinen Hund nur knapp davon abhalten, ein mit einer Schraube versehenes Wurststück zu fressen, das in einem Vorgarten lag.

Die Polizei rät Hundehaltern, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu sein. Der Polizeiposten Brühl hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Brühler Polizei unter 06202/71282 oder das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 entgegen.