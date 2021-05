Präsenzgottesdienste in Brühl und Ketsch finden wieder statt

Brühl/Ketsch. Die gesunkenen Inzidenzzahlen im Rhein-Neckar-Kreis lassen aktuell Präsenzgottesdienste zu.

Pfarrer Erwin Bertsch lädt daher zur Heiligen Messe am Sonntag, 16. Mai, um 10.30 Uhr in die Schutzengelkirche in Brühl ein. In großer Ausnahme und der kurzfristigen Meldung geschuldet ist dazu keine Anmeldung erforderlich. In gewohnter Weise wird dieser Gottesdienst auch gestreamt und kann über www.kath-bruehl-ketsch.de online mitgefeiert werden – zeitnah oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt.

Musikalisch gestaltet die Schola der Kantorei diese kirchliche Feier.