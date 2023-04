Private Bauvorhaben auf Agenda bei Technischem Ausschuss in Brühl

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 3. April, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Auf der Tagesordnung stehen mehrere private Bauvorhaben. So beantragt ein Bauherr im Lachenweg eine Teilnutzungsänderung von Wohnen zu Gewerbe. Außerdem geht es um einen Bauvorbescheid für einen Wohnhausneubau mit zwei Wohneinheiten in der Görngasse. Schließlich will ein Bauherr in der Nibelungenstraße eine Fahrradgarage errichten.

Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses beziehungsweise der Bürger runden die Tagesordnung ab.