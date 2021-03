Brühl. Seit vielen Jahren findet in Brühl der ökumenische Kinderbibeltag statt – Corona-bedingt jetzt zum ersten Mal jedoch rein digital. So erlebten 20 Mädchen und Jungen zwar räumlich getrennt, aber dennoch über den Computer verbunden abwechslungsreiche Stunden, berichtet Gemeindereferentin Nathalie Wunderling. Eingeladen wurde unter dem Motto „Shalom – Komm, wir suchen Frieden!“

Zunächst lernten sich die Kinder ein näher kennen und waren überrascht, wie viel Bewegung und Abwechslung vor dem Bildschirm möglich ist. Als Einstieg hatte das Vorbereitungsteam ein eigenes Rollenspiel zum Thema geschrieben. Ruth und Pius setzten die Regieanweisungen perfekt um und spielten einen Streit zwischen Geschwistern. Das Ganze wurde im Vorfeld mit der Kamera aufgezeichnet und am Kinderbibeltag vorgeführt.

Wie die Bibel berichtet, kam es auch zur Zeit Jesu zwischen Geschwistern hin und wieder zu Streitigkeiten. Der Übertrag in ihre eigene Lebenswelt fiel den Kindern dann natürlich leicht. Und so waren sie auch von der „Smarties-Challenge“ begeistert: Für jede kleine Friedenstat im Laufe des Tages konnten die Kinder eine Schokolinse sammeln. Mit kreativen Angeboten und Ideen ging es weiter. Die Computer wurden zunächst abgestellt und Stifte, Scheren und Papier kamen zum Einsatz. Nach der Anmeldung hatten die Kinder ein Mitmach-Paket mit Bastelmaterialien zugeschickt bekommen. Mit Hilfe der Eltern wurden die Kunstwerke fotografiert und den Verantwortlichen zugemailt.

Am Nachmittag trafen sich dann alle wieder in digitaler Runde. Zunächst wurden die Bilder und Bastelarbeiten bestaunt und es wurde der Sieger der „Smarties-Challenge“ gekürt. In einem Gottesdienst wurden die Erlebnisse und Gedanken des Tages zusammengefasst. Dass Versöhnung ganz einfach sein kann, wurde beim zweiten Teil des Videoanspiels deutlich und auch die Kinder hatten eine Menge Ideen, wie sie sich ganz praktisch nach einem Streit wieder vertragen können. Symbolisch vollzogen die Kinder dies, indem sie eine Kerze entzündeten und gemeinsam mir Geschwistern und Eltern Frieden wünschten.

Musikalisch umrahmt wurde der Tag durch Gesang und Gitarrenspiel von Moni Zorn. Das gleiche Format wartet am kommenden Samstag auf alle Kinder in Ketsch. zg