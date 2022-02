Professor Meixner zum 100. Geburtstag

Brühl. Der Namensgeber des Kulturzentrums Villa Meixner, Professor Oskar Meixner, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Er stand von 1968 bis 1997 als Präsident dem Turnverein vor. Mit seinem beruflichen Engagement als Rektor der heutigen Hochschule Mannheim erreichte er landesweiten Ruhm.

„Es ist also sinnvoll und aus meiner Sicht auch geboten“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „dass Oskar Meixners Heimatgemeinde ihren bedeutenden Bürger mit einer Feier würdigt“. Dies wird im Rahmen einer Feierstunde am Donnerstag, 24. März, ab 19 Uhr in der Villa Meixner geschehen.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Veranstaltung werden bis Montag, 28. Februar, per E-Mail an buergermeisteramt@bruehl-baden.de entgegengenommen. zg/ras

