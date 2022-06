Prozession an Fronleichnam

Brühl. Mit einer Fronleichnamsprozession wird am Donnerstag, 16. Juni, in Brühl das Hochfest im Kirchenjahr der Katholiken. Die Kolpingfamilie bittet die Gläubigen um Unterstützung bei den Vorbereitungen und am Feiertag selber.

Der Gottesdienst in der Schutzengelkirche beginnt an Fronleichnam um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst wird in der Kirche die erste Statio gebetet. Dann ziehen die Gläubigen von der Kirche in die Hauptstraße Richtung Rathaus und weiter durch die Karpfengasse. An der evangelischen Kirche wird die zweite Statio gebetet. Durch die Kirchenstraße führt die Prozession dann zum Kindergarten St. Bernhard. Dort ist die dritte Statio, bevor es über die Hauptstraße zurück in die Kirche geht.

Vor dem Kindergarten St. Bernhard möchte die Kolpingfamilie einen Blumenteppich gestalten. „Wir würden uns über Blumenspenden freuen“, sagt die Koordinatorin Vroni Pfister, Telefon 06202/7 71 97.

Mittagessen im Pfarrgarten

Im Anschluss an die Prozession wird ein Mittagessen im Pfarrgarten in der Kirchstraße angeboten. Für den Aufbau werden bereits am Mittwoch, 15. Juni, um 16 Uhr Helfer benötigt. Weiterhin werden Helfer für den Transport von Geschirr für das Mittagessen gebraucht. Am Fronleichnamstag treffen sich die Helfer um 7 Uhr zum Eindecken der Tische und zum Aufbau des Altars und Legen des Blumenmotivs.

Nach dem Mittagessen werden im Pfarrgarten Kaffee und Kuchen angeboten. Kuchenspenden nimmt Vroni Pfister entgegen. Die Prozession findet bei schlechten Wetterprognosen nicht statt, das Mittagessen wird in diesem Fall nach dem Gottesdienst im katholischen Pfarrzentrum serviert. zg

Info: Weitere Informationen bei Gerhard Zirnstein, Telefon 06202/75953.

