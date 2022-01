Quartett will Roller klauen

Brühl. Die Polizei meldet, dass vier junge Männer am Sonntagabend offensichtlich einen Motorroller auf dem Lindenplatz entwenden wollten. Aufmerksame Zeugen vereitelten jedoch den Diebstahl.

Die vier Jugendlichen machten sich gegen 18.30 Uhr mit Werkzeug an dem Zweirad zu schaffen, das auf dem Parkplatz abgestellt war, um es anschließend in Richtung Rohrhofer Straße davonzuschieben. Als dabei ein Alarmsignal des Rollers ertönte, wurde eine Zeugin auf das Quartett aufmerksam und sprach es an. Zwei der unbekannten Männer flüchteten daraufhin sofort auf ihren Fahrrädern. Während die Polizei verständigt wurde, verwickelte ein weiterer Zeuge die beiden Verbliebenen in ein Gespräch. Doch auch sie ergriffen kurz darauf die Flucht.

Die Beamten stellten den Roller, bei dem offenbar das Lenkradschloss geknackt und die Verkleidung abgenommen war, sicher.

Eine Fahndung nach dem Quartett verlief ohne Erfolg. Für die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Für zwei mutmaßliche Täter liegen Personenbeschreibungen vor. Der eine junge Mann war 1,70 Meter groß, etwa 16 Jahre alt und hatte braune Haare. Er trug den Ermittlungen zufolge eine dunkle Tarnjacke.

Den zweiten Jugendlichen beschreiben Zeugen im Vergleich zu seinem Komplizen als kleiner. Er soll 15 bis 17 Jahre alt sein und eine gelbe Jacke getragen haben. pol/ras

Info: Weitere Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 0621/83 39 70, entgegen.