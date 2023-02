Radar für Lehrstellen im Handwerk

Region. Mit der Online-Lehrstellenbörse bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald allen Ausbildungsbetrieben, die noch auf der Suche nach einem Lehrling sind, eine effektive Unterstützung.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der der Lehrstellenmarkt immer noch sehr angespannt ist und viele Handwerksbetriebe im vergangenen Jahr ihre freien Stellen nicht besetzen konnten, ist das kostenfreie Angebot auf der Website der Handwerkskammer eine hilfreiche Zusatzmöglichkeit für Unternehmen, um auf sich und ihre Stellenangebote aufmerksam zu machen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Handwerksbetriebe können ihr Angebot ganz einfach über den Lehrstellenmeldebogen eintragen. Gleichzeitig werden auf diesem Bogen auch die freien Praktikumsplätze abgefragt, denn auch der Weg über Praktika öffnet vielen unschlüssigen jungen Menschen das Tor zu einem Weg ins Handwerk. „Deshalb möchten wir auch im Zuge der Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit den Schulen vermehrt freie Praktikumsplätze in den Schulen bekanntgeben“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung bei der Handwerkskammer.

Ausbildungsinteressierte und Betriebe profitieren vom kostenfreien Angebot der Handwerkskammer sogar in dreifacher Hinsicht, denn sie können auf Wunsch ihr Stellengesuch ebenso in die Lehrstellenradar App und auf der Seite der Agentur für Arbeit veröffentlichen lassen, heißt es weiter seitens der Handwerkskammer.

Das Formular zur Meldung und Veröffentlichung freier Lehrstellen mit dem Titel „Lehrstellenmeldebogen“ finden Interessierte auf der Website der Handwerkskammer www.hwk-mannheim.de unter der Rubrik „Service Center“/„Formulare und Downloads“ im Bereich „Ausbildung“. zg