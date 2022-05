Radtour statt Empfang

Brühl. Der Neubürgerempfang der Gemeinde wird als Fahrradtour im Zusammenhang mit der Aktion Stadtradeln stattfinden. Diesmal startet die Tour in der umgestalteten Gemeindebücherei. Der modernisierte Kinderbereich mit altersgerechten Sitzmöbeln und die Terrasse werden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Einrichtung – von den Böden, Büros über die Bücherregale bis hin zu den Fenstern – wurde im vergangenen Jahr erneuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil die Resonanz 2021 sehr positiv gewesen sei, lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck auch diesmal alle neuen Mitbürger, die seit Mai vergangenen Jahres in Brühl wohnen, zu dieser Entdeckungstour am Samstag, 14. Mai, ein. Treffpunkt ist dann um 10.30 Uhr in der Gemeindebücherei, Ormessonstraße.

Nach einer Begrüßung durch den Bürgermeister startet die Radtour von dort aus. An verschiedenen Haltepunkten werden Einblicke ins Vereinsleben und öffentliche Örtlichkeiten ermöglicht. Die Tour endet beim Sportverein Rohrhof mit einem Imbiss. Eingeladen sind auch Neubürgerinnen und Neubürger, die vergangenes Jahr nicht teilnehmen konnten. gvb

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Eine Anmeldung im Rathaus bei Sandra Kosel, Telefon 06202/20 03 13, ist erforderlich.