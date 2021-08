Rasante Komödie

Brühl. Das Kulturprogramm der Gemeinde startet in der Festhalle mit einem Gastspiel der Hemshofschachtel am Samstag, 18. September, ab 20 Uhr und beendet somit die Corona-Zwangspause.

Geboten wird ein Boulevardstück mit Tempo und „Mudda-schbrooch“. In dem Stück „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ geht es um eine familiäre Krise. Nach 25 Ehejahren hat bei Willi und Gisela Eiermann der Alltag die Leidenschaft erlahmen lassen. Damit Willis erotische Sinne wieder erwachen, hat sein Kumpel Paul die Idee, eine Anzeige im Internet aufzugeben, um ein Treffen mit einer der Bewerberinnen zu organisieren. Ohne dass es die beiden ahnen, plant Giselas Freundin Waltraud das Gleiche wie Paul und Willi, damit ihre beste Freundin wieder Schmetterlinge im Bauch spürt – die Komödie von Hans Schimmel ist eine rasante Tür-auf-und-Tür-zu-Geschichte mit einem überraschenden Ende.

Tickets erwerben

Beim Kartenerwerb wird darum gebeten, von Besuchen an der Rathauspforte abzusehen und vielmehr das Telefon unter 06202/ 2 00 30 zu nutzen oder die Internetseite www.bruehl-baden.reservix.de – Karten können auch unter karten@bruehl-baden.de mit Namens- und Telefonangabe bestellt werden. Alle Tickets müssen personalisiert werden. Ein Ausweisdokument muss zum Datenabgleich am Veranstaltungstag bereitgehalten werden. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist. ras/mab