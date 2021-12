Rasanter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Brühl. Zu einem Einbruch ist es am frühen Dienstagmorgen in dem Brühler Bekleidungsgeschäft "Trendfabrik" gekommen. Die Polizei geht zurzeit von mehreren Tätern aus, die gegen 4 Uhr bei dem Geschäft in der Albert-Bassermann-Straße mit mehreren Gullydeckeln ein Schaufenster zerstörten und im Anschluss Kleidung, vermutlich im Wert von mehreren tausend Euro, erbeuteten. Als Polizeistreifen wenige Minuten nach Alarmierung vor Ort eintrafen, fanden sie nur das zerstörte Fenster und die Gullydeckel vor.

Aufgrund des Gewichts der Deckel, die vor dem Geschäft entfernt wurden, und der der kurzen Dauer des Einbruchs geht die Polizei von mehreren Tätern aus, heißt es in einer Pressemitteilung von Dienstagmittag. Der Polizeiposten Brühl hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Rufnummer 06202/71282 zu wenden.