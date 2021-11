Rathaus will Besucherstrom reduzieren

Brühl. Es gibt wieder stärkere Einschränkungen für den Besuch der Gemeindeverwaltung. So ist der Zutritt ins Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

„Wir reagieren damit auf die aktuelle Ausrufung der Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg“, erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck den Schritt, Zutritt zum Rathaus nur mit vorheriger Terminvereinbarung – das könne sowohl telefonisch als auch per E-Mail erfolgen – mit dem zuständigen Sachbearbeiter, um die Kontakte zu reduzieren und auf diese Weise die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Derjenige, der keinen Nachweis über eines der 3G vorweisen kann, muss andere Wege der Kontaktaufnahme wählen.

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Besucher ebenso wie dem Schutz der Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung. Grundsätzlich gilt in den öffentlichen Gebäuden derzeit eine Maskenpflicht für die Besucher.

„In Corona-Zeiten sollen die Kontakte weiterhin möglichst gering gehalten werden, zudem können durch die Terminvereinbarung auch Wartezeiten vermieden werden“, betont der Rathauschef in einer Pressemitteilung.

Die Bürger werden demnach von der Verwaltung gebeten, ihre Anliegen zunächst telefonisch oder per E-Mail vorzubringen. Die dafür notwendigen Kontaktdaten der einzelnen Rathausmitarbeiter sind auf der Homepage der Kommune, www.bruehlbaden.de/rathaus/aem- ter/ zu finden. „Falls eine persönliche Vorsprache trotzdem nötig scheint, ist ein Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu vereinbaren“, heißt es aus der Behörde. „Genaue Angaben zur Person und zum Anliegen helfen sehr bei der Bearbeitung“, wird in einer Pressemitteilung unterstrichen.

Beim Betreten des Rathauses gelten – wie beim Einkaufen – die Maskenpflicht und die Desinfizierung der Hände am Eingang. Die übrigen „Hygieneregeln“ gelten nach wie vor. Es ist also ein deutlicher Abstand voneinander zu halten, es gibt kein Händeschütteln, Husten und Niesen müssen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch erfolgen. Derjenige, der Erkältungs- oder Grippe-symptome hat, solle am besten ganz zu Hause bleiben.

Für Kontakte ist auch die Behördentelefonnummer 115 von Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 18 Uhr, erreichbar. zg/ras