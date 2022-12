Regal ist erneuert

Brühl. Es war die Halloween-Nacht, als unbekannte Täter den öffentlichen Bücherschrank an der Ecke Mannheimer und Schwetzinger Straßen in Brand setzten.

Damals war vom Ordnungsamt davon ausgegangen worden, dass es mindestens ein halbes Jahr dauern würde, um die beliebte Einrichtung für Lesebegeisterte ersetzen zu können. Um so größer war nun die Freude, dass ein neues Bücherregal gleicher Bauart noch vot Weihnachten geliefert werden konnte.

Das an Halloween verbrannte Bücherregal ist durch ein neues ersetzt worden. © gvb

Und so ist schon wenige Wochen nach dem Vandalismusschaden das Bücherregal gegenüber dem „Krottenbrunnen“ wieder in Betrieb. Die Kölner Firma Urbanlife, die bislang die insgesamt drei Regale in der Hufeisengemeinde gebaut hat, setzte den Korpus in ihrer Werkstatt instand, versah ihn mit neuen Türen und Holzplanken und nun wurde das Regal mit Sitzmöglichkeit wieder aufgestellt.

„Wir finden es wichtig, dass das Regal noch vor Weihnachten wieder an seinem Platz ist“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Die ersten Bücher sind neu einsortiert worden und über Weihnachten würden sicher viele geholt und auch welche eingestellt. zg/ras