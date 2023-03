Rheinufer aufräumen

Brühl. „Bis zum Jahr 2050 wird in den Weltmeeren die Masse des Plastikmülls größer sein als der Fischbestand“, erklären die Verantwortlichen der Aktion „RhineCleanUp“. Seit 2018 räumt die Aktion die Ufer des Rheins von der Quelle bis zur Mündung auf, um dem entgegenzuwirken.

Und so lädt die Brühler Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit an diesem Samstag, 11 März, zur Müll-Sammelaktion ein. Die AG hat eine Reinigung des Rheinufers von 9 bis 12 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehr-Übungsgelände nahe der Kollerfähre. Müllsäcke sowie Greifzangen sind vorhanden, lediglich Handschuhe sollten mitgebracht werden. zg/ras