Richtfest des Kinderkrippenneubaus - Kosten steigen um 20 Prozent

Brühl. Das Großprojekt „Kinderbildungszentrum“ schreitet weiter mit großen Schritten voran. Der Kinderkrippen-Rohbau an der Schillerschule ist so gut wie fertig, der Dachstuhl wurde aufgeschlagen. Zeit, Richtfest zu feiern, zu dem am Freitagnachmittag neben den beteiligten Handwerkern und Planern auch Stadtverwaltung und Gemeinderäte zusammengekommen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Munter wurde schon am extra aufgebauten Faltpavillon geplaudert, an dem Getränke bereit standen, als die Zimmerleute Lasse Thiel und Thomas Klafki nach oben stiegen, um den Kranz anzubringen. Genau sechs Monate ist es her, dass Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Sonnenschein-Kindergarten-Leiterin Sonja Stiegler beim Spatenstich an selber Stelle Hand angelegt hatten (wir berichteten).

Freudiges Ereignis

Ein Richtfest ist immer ein freudiges Ereignis, was den Anwesenden auch anzusehen war, als Bürgermeister Dr. Ralf Göck sie willkommen hieß, wonach Lasse Thiel mit einem eigens gedichteten Richtspruch und einem kräftigen Schluck Pfälzer Grauburgunder seiner Aufgabe nachkam. Dabei sprach er vom alten, niedergerissenen Gebäude. „Nix niedergerissen, da stand nix. Das ist ein Neubau!“, antwortete der Bürgermeister launig und fuhr fort: „Der Rohbau ist zu 99 Prozent fertig. Die geplante Fertigstellung und Übergabe ist für August 2022 vorgesehen“, so das Gemeindeoberhaupt. „Die Kosten werden sich allerdings um etwa 20 Prozent erhöhen, womit sie von geschätzten 1,95 Millionen auf rund 2,3 Millionen steigen werden.“ Grund seien die höheren Materialpreise. Kosten, zu denen noch die für die Einrichtung hinzukämen. Die Außenanlage sei aber darin inbegriffen, betonte Göck – und außerdem könne man knapp 400 000 Euro an Zuschuss aus Bundesmitteln von der Summe gedanklich abziehen.

Betreuung „wichtigstes Feld“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kinderbildungszentrum Ein Drittel der Kosten könnte der Bund tragen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Zwei Großprojekte dominieren Planung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel SPD Lothar Binding setzt sich für Brühler Kinderbildungszentrum ein Mehr erfahren

„Wir müssen sieben Betreuungskräfte neu einstellen. Aber auf dem Markt sieht es nicht gut aus“, so Dr. Ralf Göck, der hinzufügte: „Der Markt ist leergefegt. Wenn Sie eventuell jemanden in Ihrem Umfeld kennen, sagen Sie es bitte weiter. Und, ganz wichtig: wir bilden selber aus.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Man solle daher die Hoffnung nicht aufgeben, schließlich sei Brühl sehr attraktiv und eine Anstellung bei der Gemeinde ebenfalls. Der Kiga-Zuschuss an Brühl erhöhe sich wegen der erhöhten Anzahl an Plätzen erst 2024. „Das heißt, die Gemeinde finanziert den Bau und den kompletten Betrieb bis Ende 2023 ausschließlich aus eigenen Mitteln. Kein Wunder, dass wir keinen ausgeglichenen Haushalt mehr haben, denn wir steigern ja jedes Jahr die Zahl unserer Gruppen. Und zahlen die Betriebskosten im Schnitt anderthalb Jahre allein,“ sprach Göck klare Worte.

Doch die Kinderbetreuung sei immer noch das wichtigste Feld der Gemeinde. Seit seinem Amtsantritt habe sich die Anzahl der Betreuungsplätze verdoppelt. Das Gemeindeoberhaupt warf noch einen Blick in die Zukunft.

Weitere Schritte seien der Ersatzneubau Sonnenschein-Hort hinter der Schillerschule, so dass 2024/2025 umgesiedelt werden könne. Danach käme ein kleiner Umbau im Pavillon für vier zusätzliche Kindergartengruppen, deren Umzug dadurch 2025/2026 möglich sei. „Wir wissen nicht, ob es dann reicht, sind aber zuversichtlich“, so der Bürgermeister. Er freue sich auf die gute Zusammenarbeit der Kita mit Schule und Hort im Leuchtturmprojekt „Kinderbildungszentrum“.

Sonja Stiegler brachte ihre Freude über den guten Fortgang der Arbeiten zum Ausdruck und sprach über die Wünsche der Kinder für die neuen Räume: „Sie möchten schlafen wie im Weltraum, viel Sonne und keine Überschwemmungen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch die anwesenden Gemeinderäte unterstrichen die Bedeutung des Projekts. Hans Faulhaber meinte: „Weder Rohrhof noch Brühl ist weit weg. Der Gemeinderat hatte das Projekt einstimmig beschlossen. Krippe, Hort, Schule, alles beisammen: läuft!“

Klaus Pietsch betonte: „Es ist eine wichtige Investition in die Zukunft“, und Heidi Sennwitz schwärmte: „Das ist ein Vorzeigemodell. Alles so nah beieinander, mit Lehrschwimmbecken, Bücherei und dem Park direkt daneben. Wo gibt es so etwas sonst in der Gegend? Nirgends.“