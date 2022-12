Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freu’n – Lustig, lustig trallalallala, bald ist Weihnachtsabend da.“ Was in Liedern und Gedichten immer so beschaulich und lustig klingt, ist nicht immer und nicht für alle die schönste Zeit des Jahres. Tatsächlich ist Weihnachten beim Ranking der kritischen Lebensereignisse in Deutschland ziemlich weit oben aufgeführt.

Warum eigentlich? In Schweden tanzen die Familien zu lustigen Liedern einen Ringelreih um den Baum, in Spanien werden zu „Feliz Navidad“ die Hüften geschwungen, in den USA „Rocking around the Christmas Tree“ und auch in Italien findet man ganz viel Temperament und Amore unter dem Weihnachtsbaum. Und in Deutschland: „Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht.“

Ich habe es schon einmal gesagt: Wir sollten uns im Advent nicht so verausgaben, dass an Heiligabend einfach keine Kraft mehr da ist. Weihnachtsstress gehört dennoch für viele fast schon zum Fest dazu, könnte man meinen. Weshalb sonst erledigen so viele Leute ihre Weihnachtseinkäufe erst kurz vor Ladenschluss am 23. Dezember? In wirklich fröhlich Weihnachtsstimmung zu kommen, fällt aber wesentlich leichter, wenn wir den Stress zu umgehen versuchen. Nehmen wir uns stattdessen schon in dieser noch jungen, aber letzten Adventswoche ganz viel Zeit für uns selbst und unsere Lieben.

Erledigen wir einfach alles, was einem ausgelassen-entspannten Fest im Wege steht, am besten im Voraus. Gönnen wir uns zu Hause ein wenig Zeit für uns allein und natürlich auch mit unserer Familie. Es ist schwer, „Oh du fröhliche“ zu verbreiten, wenn uns etwas auf dem Herzen liegt und wir von vermeidbarem Stress abgelenkt werden. Sprechen wir doch am besten unsere Bedenken rechtzeitig an, um dann unter dem Christbaum richtig ausgelassen mit unseren Liebsten zu feiern.