Risiko ist weiterhin unkalkulierbar

Thomas Gaisbauer ist Mitglied der CDU-Fraktion im Brühler Gemeinderat. Der Brühler ist im Vorstand der Bürgerinitiative gegen Tiefe Geothermie Brühl/ Ketsch aktiv. Gaisbauer spricht sich gegen die Technik aus:

Thomas Gaisbauer von der BI-Geothermie mahnt etliche Gefahren an. © Zelt

„Wir sind einmal mehr überrascht, denn die Firma Geohardt bestätigt in einem Treffen gegenüber der Bürgerinitiative, dass sie nicht an einer Zusammenarbeit mit Vulcan Energy interessiert sei. Und plötzlich schließt die MVV als Gesellschafter der Geohardt wenig später einen Abnahmevertrag für Erdwärme für über 20 Jahren mit der Vulcan Energy.

Dies bestätigt einmal mehr die Unglaubwürdigkeit von Aussagen beziehungsweise Zusagen der beteiligten Firmen. Die Wärme für die Produktion soll aus einem Geothermie-Kraftwerk kommen, was Vulcan Energy in der Nähe von Mannheim errichten will. Unseres Wissens hat das Unternehmen allerdings keine Aufsuchungserlaubnis im Aufsuchungsfeld „Hardt“.

Dennoch hat Vulcan Energy bereits Verträge bezüglich einer enormen Lithiumfördermenge unter anderem mit der Automobilindustrie geschlossen. Verträge, die nach heutigen Stand nicht zu realisieren sind.

Vulcan Energy ist außerdem seit Januar 2022 Besitzer der Anlage in Insheim. Die Förderraten dort sind gering. Die Erdbebengefahr lässt ein Mehr in der Förderung in Insheim und Landau aber nicht zu. Durch einen flächendeckenden „Schnellschuss“ setzt Vulcan Energy rein aus eigenen wirtschaftlichen und selbst verschuldeten Zwängen die Natur des Oberrheingrabens, das Trink- und Grundwasser sowie die Gesundheit sowie den Grundbesitz der dort wohnenden Menschen wissentlich auf Spiel.

Es geht dem Unternehmen also offensichtlich rein ums Geld beziehungsweise den Profit. Es gibt heute durch Vulcan Energy keine verlässlichen Aussagen, Daten, Fakten zu Fördermengen, Förderraten, Lage oder Anzahl der Kraftwerke und so weiter.

Eine Erhöhung der Fließ- und Förderraten für die von Vulcan Energy gewünschten Lithiummengen ließe die Erdbebengefahr extrem ansteigen. Sie ist aus unserer Sicht, Stand heute, einfach nicht möglich.

Die Firma Vulcan Energie ist als Partner in Teilen auch als nicht seriös bekannt. Bei ihr ist ein riesiger Verbrauch von kostbarem Trink- und Grundwasser zu befürchten.

Über die Langzeitfolgen der Entnahme von Lithium im Tiefenwasser beziehungsweise über die Auswirkungen im Untergrund selbst weiß heute niemand Bescheid; auch nicht der Chef des Unternehmens Kreuter.

Bisher haben auch Experten bezüglich der Lithiumgewinnung nur wenig Erfahrung – Bruchsal ist nur eine kleine Pilotanlage, die nach Jahren der reinen Laborforschung mit geringen Mengen betrieben wird.

Es gibt also heute zu viele Unbekannte. Für die Lithiumgewinnung aus Tiefenwasser gibt es noch gar keine Großanlagen – auch die Experten stehen vielen offenen Fragen gegenüber, möglicherweise treten Verstopfungen der Rohre auf oder ist der Nutzungszeitraum begrenzt vorzustellen. Tiefenbohrungen sowie die Entnahme und Rückführung von Tiefenwasser bergen grundsätzlich die gleiche Gefahr der Seismizität wie bei einer Strom- oder Wärmegewinnung.

Bei Gebäudeschäden bestehen unseres Erachtens die gleichen Schwierigkeiten beim Nachweis und der Regulierung. Die Lithiumgewinnung erhöht zudem den technischen Aufwand an der Oberfläche.“