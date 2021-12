"Rohrhöfer Göggel" erfüllen Weihnachtswünsche

Brühl. Eine Jacke, ein Paar Schuhe – die Wunschzettel an den Weihnachtsbäumen in den beiden Sparkassenfilialen Brühl und Rohrhof sind bescheiden. „Es sind aber deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, bilanziert Mathias Nobis von den „Rohrhöfer Göggeln“, die in diesem Advent zum zweiten Mal Herzenswünsche für bedürftige Familien erfüllen wollen. Es seien inzwischen bereits 60 Wünsche eingegangen, stellt Regine Wolz von den Karnevalisten ergänzend fest und noch immer würden sich Kinder melden, die sich über eine Weihnachtsüberraschung freuen würden. „Die Aktion ist sehr gut angelaufen, wir konnten im vergangenen Jahr bei der Premiere 40 Kinderwünsche erfüllen und in diesem Jahr könnte sich diese Zahl verdoppeln“, prognostiziert Ehrenpräsident Gerhard Luksch.

Wunschzettel können demnach noch bis Donnerstag, 16. Dezember, in die Wünschebox oder auch in den Briefkasten bei den Sparkassen eingeworfen werden. Die Wünsche werden dann an den beiden Bäumen aufgehängt und Interessierte dürfen sie „pflücken“, und den Kindern die Wünsche bis Mittwoch, 22. Dezember, erfüllen, indem sie die Geschenke in der Sparkasse abgeben. „Die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, den Sparkassenmitarbeitern und den Kindergärten im Ort hat hervorragend funktioniert, dafür möchten wir uns ganz besonders bedanken“, so Luksch im Gespräch mit dem Schirmherren der Aktion, Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Doch nicht alle Wunschzettel finden einen Erfüller, wissen die „Göggel“ aus der Erfahrung des vergangenen Jahres. Und genau da springen nun der Energieversorger MVV und die Firma von Max Nobis „Böden & mehr“ ein. Sie haben den Karnevalisten für ihre Adventsaktion Spendengelder zur Verfügung gestellt, mit denen entweder die am Ende noch übrig gebliebenen Wünsche erfüllt oder zusätzliche Überraschungstüten gefüllt werden können.

Filialdirektor Peter Ickrath von der Sparkasse zeigte sich bei der Spendenübergabe sehr erfreut, dass sein Geldinstitut die Aktion unterstützen darf. Sein Dank galt auch seinen Mitarbeitern, die ja nicht nur die Bäume im Blick hätten, sondern auch die Wunschzettel verwalten und die Geschenke für den guten Zweck entgegennehmen. ras

