Prinzessin sein – davon träumt vermutlich jedes Mädchen mal. Für zwei junge Frauen der Rohrhöfer Göggel-Familie ging dieser Traum am vergangenen Freitag in Erfüllung. Um genau 20.11 Uhr begann der Ordens- und Prinzessinnenball des Carnevalvereins in der Rohrhofhalle. Trotz erforderlichem 3G-Nachweis und einer ständigen Maskenpflicht war die Halle gut besucht und beinahe voll besetzt. Die

