Rohrhofer Straße wird voll gesperrt

Brühl. Eine ursprünglich für die Kalenderwoche 33 geplante Baumaßnahme in der Hildastraße beginnt nun erst am Montag, 23. August, und dauert bis circa Ende September, teilt die Verwaltung mit. Hierdurch muss der Bus aus Mannheim kommend über die Uhlandstraße, Schütte-Lanz-Straße, Hebelstraße und Bahnhofstraße umgeleitet werden. Es wird gebeten, die Haltverbote zu beachten. Der reguläre Verkehr kann weiter in die Rohrhofer Straße einfahren.

In der Zeit vom 30. August bis voraussichtlich 1. September ist die Rohrhofer Straße jedoch auf Höhe von Hausnummer 17 voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Um Beachtung der Hinweise an den Haltestellen wird gebeten. Für die entfallende Haltestelle „Mannheimer Straße“ in Fahrtrichtung Schwetzingen/Ketsch wird die Ersatzhaltestelle in der Uhlandstraße auf Höhe Hausnummer 6/8 bedient. Für die entfallenden Haltestellen „Schwetzinger Straße“ und „Messplatz“ in Fahrtrichtung Schwetzingen wird die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße kurz vor dem Kreisel bedient. zg