Rollatorenteam in Gemeinde unterwegs

Ketsch. Es ist ein umfassendes und vielseitige Programm, das der Seniorenbeirat für die Interessierten in Ketsch initiiert und aufgrund der aktuellen Verordnungen wieder anbieten darf. Rund 15 Mitglieder kamen zur öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirats in den Gemeinschaftsraum in der Gassenäckerstraße.

„Das beliebte PC-Café freitags hier in der Seniorenwohnanlage ist wieder angelaufen und sehr gut besucht, ebenfalls findet das Café Vergissmeinnicht mittwochs in Kooperation mit dem Pflegedienst Kurpfalz wieder statt“, fasst Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer in seinem Rückblick bei der jüngsten Sitzung zusammen.

Freudig ergänzt Michaela Issler-Kremer vom Seniorenbüro: „Die Aktion in der Tagespflege Sonnenschein, bei der ihr im September so tolle Eisbecher serviert hat, kam super an und auch die Probefahrten mit den Elektro-Mobilen im August im Bruchgelände war ein voller Erfolg, für beide Veranstaltungen wurde schon nachgefragt, ob wir dies wiederholen könnten.“

Doch damit war der Rückblick noch nicht beendet, denn über drei spannende Kinofilme mit anschließender Diskussionsrunde beim Filmfestival der Generationen in Kooperation mit dem Central wurde genauso berichtet, wie über die Rollatorgruppe, die mit mittlerweile sechs Teilnehmern organisiert von Helga Schwarz, wieder in der Enderlegemeinde unterwegs ist.

Spiele bilden Schwerpunkt

Spielenachmittage mit bis zu 12 Teilnehmern werden von Christl Ritter organisiert und Ingrid Marsching berichtet über ihre Pflanzaktion bei den Hochbeeten in der „Alla hopp“- Anlage. Dies zeigt, wie vielseitig das Angebot des Seniorenbeirates mittlerweile ist. „Auch unsere beliebten Einkaufsfahrten die an zwei Terminen im Monat in Ketsch angeboten werden und einmal monatlich abwechselnd zum Globus oder zum Adler sind sehr beliebt, genauso wie unser Seniorenstammtisch“, ergänzt die Vorsitzende des Seniorenbeirats Anita Pohl. Erfreulich sei außerdem, dass der Seniorenbeirat wieder neue Mitglieder hat, die sich ganz aktiv einbringen.

Doch die Senioren und die Vertretung der Gemeinde schmieden bereits weitere Pläne für die nächsten Projekte, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass die Pandemiebedingungen es zulassen, wie Michaela Issler-Kremer immer wieder betont. „Es wäre schön, wenn der Austausch mit den Pflegeeinrichtungen hier in der Gemeinde weiterginge. Ich habe bereits mit Avendi und Sonnenschein gesprochen und dort würde man sich freuen, wenn beispielsweise eine vorweihnachtliche Aktion stattfinden könne, bei der vielleicht kleine süße Grüße überreicht werden“, führt sie weiter aus.

Mundart im Fokus

Auch das Thema Ketscher Mundart und deren Pflege regen die Gemeindevertreten erneut an. „Wir begrüßen deshalb Dieter Rey, den neuen Vorsitzenden des Heimat-und Kulturkreises damit wir gemeinsam überlegen, wie wir dieses Projekt starten“, erklärt Ulrich Knörzer, bevor Dieter Rey sich kurz vorstellt und erste Ideen gesammelt wurden. „Es ist wichtig, dieses Kulturgut zu pflegen und zu erhalten. Wir möchten beim Heimat-und Kulturkreis natürlich unterstützen, und an die nächsten Generationen vermitteln“, betont Dieter Rey überzeugt. csc