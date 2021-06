Rosenkranz-Gebet in der Schutzengelkirche

Brühl. Die katholische Kirchengemeinde lädt zum Rosenkranz-Gebet ein. Dabei wird „Gegrüßet seist Du, Maria“ etwa 53-Mal gesprochen. Das passiert am Freitag, 4. Juni, das nächste Mal ab 17.30 Uhr in der Schutzengelkirche. Der Rosenkranz fügt sich in das Kirchenjahr ein. Nach der langen Pandemiepause beginnen die Betenden ihren Präsenzrosenkranz mit dem ersten Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes: „Der von den Toten erstanden ist“.

Die evangelische Kirchengemeinde bietet wieder Präsenzgottesdienste an. Sonntags, 10 Uhr, finden diese im evangelischen Gemeindezentrum, Hockenheimer Straße, statt. Eine Anmeldung ist verpflichtend, entweder telefonisch unter der Nummer 06202/7 12 32 oder unter kirche-bruehl.de