Rot – die Farbe der Leidenschaft

Brühl. Die Juni-Sonne hat sie ans Tageslicht geholt, die roten Mohnblüten auf den Wiesen und Feldrainen rund um Brühl. Mohn läutet im allgemeinen auch den Frühsommer ein und bekommt damit – nicht nur seiner feuerroten Farbe wegen – wärmende Eigenschaften zugeschrieben.

Wenn man derzeit durch die Wiesen spaziert, fallen die Mohnblumen sofort auf. Da in den heimischen Gefilden der Klatschmohn überwiegt, ist seine rote Farbe natürlich ein extrovertierter Hingucker. In der Psychologie steht die Farbe Rot für alle Leidenschaften. Beides – die Farbigkeit und deren Bedeutung – haben dazu geführt, dass der Mohn den Betrachtern nicht nur in der Natur immer wieder auffällt, sondern wegen seiner Beliebtheit auch häufig in der Kunst begegnet.

Mohn war und ist eine Pflanze voller Geheimnis und Symbolik. Die besondere Schönheit der Mohnblüte, verbunden mit ihrer auffallend raschen Vergänglichkeit, haben Dichter und Maler und sogar Musiker inspiriert, sich mit dieser Pflanze zu beschäftigen. Viele haben, wenn sie an diese Blume denken, sicherlich die impressionistischen Gemälde von Claude Monet vor Augen. In seinen Bildern zeigte er immer wieder die Schönheit der Natur, unter anderem eben auch in seinem berühmten Gemälde „Mohnfeld bei Argenteuil“, das er 1873 malte und das jetzt im Musée d’Orsay in Paris ausgestellt ist. Oder man denkt an das pittoreske Gemälde „Mohnblumen in einer Vase“ aus dem Frühsommer 1886 von Vincent van Gogh. In beiden Bildern gibt das Rot der Blüten dem Bild ungeheure Kraft.

So viel Energie, Feuer und Leidenschaft Mohn auch versprühen mag – sein Blütenzauber ist schnell vergänglich. Jeder Mohnliebhaber weiß, dass seine gepflückten Blumen kaum den Weg bis nach Hause überstehen. Nicht abgeschnitten hält die Blüte ungefähr drei Tage.

Unverwechselbares Wildkraut

Der Klatschmohn ist aufgrund seiner blutroten Blüten ein unverwechselbares Wildkraut und Kulturbegleiter. Die Pflanze kann sowohl als Küchenpflanze als auch als Heilkraut verwendet werden, allerdings sollten immer nur geringe Mengen verzehrt werden. Die in allen Pflanzenteilen des Klatschmohns enthaltenen Alkaloide können nämlich bei unsachgemäßer Dosierung Vergiftungserscheinungen auslösen.

Doch zurück zur Bedeutung des Mohns. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Im angelsächsischen Raum ist der Klatschmohn ein Symbol für das Gedenken an gefallene Soldaten. Dies geht zurück auf das Gedicht „In Flanders Fields“ über den Ersten Weltkrieg, in dem auf den frisch aufgeschütteten Hügeln der Soldatengräber im belgischen Flandern als Erstes der Klatschmohn zu blühen begann. An Gedenktagen wird eine stilisierte Ansteckblumen ans Revers geheftet.

Im persischsprachigen Raum symbolisiert der Klatschmohn die Liebe. So heißt es in einem der berühmtesten Gedichte des neuzeitlichen persischen Dichters Sohrab Sepehri: „Ja, solange es den Klatschmohn gibt, solange müssen wir leben.“ Doch nicht nur das Rot spielt auf Herzensthemen an, so symbolisiert der schwarze Mittelpunkt in der Mohnblüte für viele die Leiden der Liebe.

Keine Frage: Der Mohn ist nicht einfach nur irgendeine Blume – es ist eine mit großer Bedeutung, auch wenn sie ganz bescheiden am Wegrand beziehungsweise wie auf unserem Bild am Rohrhofer Rheindamm wächst. ras