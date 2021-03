Brühl. „Ganz besonders Frauen haben im vergangenen Jahr unsere Gesellschaft am Laufen gehalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Brühler SPD. Anlässlich des Weltfrauentages verteilen die Genossen daher an diesem Montag, 8. März, rote Rosen als Zeichen der Wertschätzung.

AdUnit urban-intext1

Ab 14 Uhr werden das die Gemeinderäte Gabriele Rösch und Pascal Wasow am Lindenplatz mit Blumen aus dem „Blütenmehr“ in Rohrhof machen. Unterstützt werden sie dabei vom Landtagsabgeordneten Daniel Born und der Bundestagskandidatin Neza Yildirim, beide ebenfalls von der SPD.

Entstanden ist der Weltfrauentag bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, um mehr Gleichberechtigung für Frauen bei der Arbeit sowie das Wahlrecht für Frauen zu fordern.

Die Aktivistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin schlug 1910 die Einführung eines internationalen Frauentags vor. Ein Jahr später wurde die Forderung in die Tat umgesetzt und in Deutschland sowie in anderen Ländern wurde der erste Frauentag gefeiert.

AdUnit urban-intext2

1977 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution, in der sie den 8. März als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden erklärten. zg