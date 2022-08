Rückblick auf 31 Jahre an Männerschicksalen

Brühl. Der HardChor aus Heidelberg ist am Donnerstag, 10. November, in der Festhalle Brühl zu erleben. Beginn des Programms „Männerschicksale XI – Das Beste liegt noch vor uns – Highlights aus 31 Jahren“ ist um 20 Uhr. Die HardChor-Männer um Dirigent Bernhard Bentgens haben schon einiges hinter sich und machen das meiste unter sich aus: Seit über drei Jahrzehnten mischen sie mit ihrer einmaligen Kombination aus Gesang, Gesang und Gesang die deutsche Kleinkunst- und Comedyszene auf. Grund genug für eine Rückschau auf ein HardChor-typisches Primzahlenjubiläum: die schönsten Lieder aus 31 Jahren, garniert mit skurril-witzigen Texten aus der HardChor-Wortwerkstatt.

Dabei greifen die Männer aus Heidelberg auf einen schier unerschöpflichen Schatz von „Männerschicksalen“ zurück: So wechseln sich reife Sommerfrauen mit abgefahrenen Winterreifen ab und auch männliche Randthemen wie Ernährung, Mülltrennung und Pubertät des Nachwuchses kommen zur Sprache. Und dabei denken die Musiker permanent an die Zukunft: Warum trinkt Marcus keine Milch mehr? Gibt es die Wechseljahre des Mannes wirklich? Und wer räumt am Ende Omas Keller leer?

Gesanglich stützt sich der HardChor auf das Liedgut aus drei Jahrhunderten – von Silcher bis Seeed, von Pigor bis Queen, von Billy Joel bis Bernhard Bentgens und auf sein singstarkes Publikum. Denn jedes Mal, wenn die Männer die Bühne betreten, spüren sie: Das Beste liegt irgendwie doch noch vor ihnen. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 bis 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.