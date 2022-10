Rund um den Brombachsee

Brühl. Die katholische Kantorei Brühl/ Ketsch unternahm einen schönen und kulinarisch reichhaltigen Ausflug. Der erste Stopp war die schöne Stadt Gunzenhausen im Mittelfränkischen. Nach der Stärkung mit einem deftigen fränkischen Frühstück konnte jeder für sich die Stadt erkunden und dem samstäglichen Platzkonzert durch einen Musikverein der Region lauschen.

Am Brombachsee erwartete die Sänger und Freunde der Kantorei eine Schifffahrt mit Kaffeetafel auf einem speziell für den Brombachsee konstruierten Trimaran. Dieses in Europa bisher in seiner Konstruktion einmalige dreirumpfige Fahrgastschiff ist nicht nur der größte, sondern überhaupt auch der erste Fahrgasttrimaran auf einem Binnengewässer.

In der „Besenhex“ in Tiefenbach gab es zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages ein riesiges kaltes und warmes Büfett.

Mit einem Dankeschön von allen Mitreisenden an das Organisatorenpaar Christina und Dieter Seefeldt ging dieser schöne Tag zu Ende. eh