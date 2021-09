Runde Sache für die jüngsten Kicker

Brühl. Inzwischen ist seit einigen Wochen wieder Leben auf der Sportanlage des FV Brühl eingezogen. Die Abteilungen haben ihren Trainingsbetrieb allesamt aufgenommen. Auch Vorgaben gibt es in Bezug auf das Training im Freien nur noch wenige – die frische Luft machts möglich, erklären die Verantwortlichen des Vereins.

Als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, darf sich die blau-schwarze Fußballjugend nun auch noch über neue Spielgeräte freuen. Die Firma ST Kälte-Klima aus Ladenburg mit Geschäftsführer Alexander Schwach und seinen Partner Ahmed Tayibi spendeten der Jugendabteilung des FVB 100 neue Fußbälle.

Alexander Schwach, der selbst auf dem Rohrhof aufgewachsen ist und dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt, begründet sein förderndes Engagement gegenüber unserer Zeitung damit, dass „uns das Wohl unserer Jüngsten sehr am Herzen liegt. Dementsprechend ist es uns eine Freude, im Rahmen unserer Möglichkeiten die Jugendabteilung des FVB zu unterstützen.“

Jugendleiterin Manuela Schubert zeigt sich begeistert: „Nach der langen Pause merkt man den Kindern an, dass sie das Fußballspielen wirklich vermisst haben.“ Der Fußballverein habe in den vergangenen Wochen viele neue Mädchen und Jungen in den Mannschaften willkommen heißen können.

„Durch die Spende konnte nun ein Großteil der Mannschaften mit neuen Bällen ausgestattet werden. Dafür möchte sich die Jugendabteilung bei der Firma ST Kälte-Klima bedanken“, so Schubert zg