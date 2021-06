Sänger sehnen sich nach dem normalen Probenalltag

Brühl. Die sich langsam entspannende Corona-Situation motivierte den Kassenwart der Chorgemeinschaft, Klaus Ranzinger, zu einem ersten zwanglosen Treffen der Chöre nach dem Lockdown einzuladen. „Allen war klar, dass diese Treffen ohne die sonst so beliebten Gesangseinlagen stattfinden müssen“, bedauerte das Vorstandsmitglied.

Zusammen mit Iris Hörning, Sprecherin von „Chorness“, war es gelungen, eine stattliche Zahl von Sängern des gemischten Chors zu versammeln. Unter der Pergola, im Biergarten der Siedlergemeinschaft Schwetzingen Hirschacker entwickelte sich, bei Corona-gerechter Bestuhlung, recht schnell ein gemütlicher Plausch.

Am gleichen Ort traf sich kurze Zeit später auch der Männerchor der Chorgemeinschaft. Dessen Sprecher Peter May zeigte sich erfreut, dass so viele Sänger der Einladung zu diesem Treffen gefolgt waren.

Elke Klauser, Sprecherin des Frauenchors „Ladypur“, organisierte derweil ein gemütliches Beisammensein im Steffi-Graf-Park. Doch beendeten die herannahenden Gewitterwolken dieses ebenfalls sehr gesellige Treffen unter Corona-Vorgaben etwas vorzeitig.

Vorsitzender Gerd Scherer brachte in seinen jeweiligen Begrüßungsansprachen die Hoffnung zum Ausdruck, dass aufgrund der hohen Anzahl von Geimpften im Verein und unter Beachtung der, wie er betonte, „hoffentlich bald erleichterten Auflagen“, Chorproben nach den Sommerferien vielleicht wieder möglich sein könnten.

Er dankte allen an der Organisation der drei Treffen beteiligten Ehrenamtlichen und den Sängern für ihre Teilnahme, die Scherer als Bestätigung wertete, dass solche Treffen schon lange herbeigesehnt worden seien.

Auch Kassenführer Ranzinger brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass „Amateurchöre jeglicher Art und ihre Dirigenten bald wieder in einen normalen Probenalltag zurückkehren können“.

Vereine wie die Chorgemeinschaft Brühl seien wichtige Bausteine einer funktionierenden Gesellschaft, stellte Ranzinger fest. Sie würden Räume des sozialen Miteinanders erschaffen, in denen sich Menschen unabhängig von Altersklassen, sozialer Zugehörigkeit und Hierarchieebenen begegnen und ihre Interessen miteinander teilen könnten. zg