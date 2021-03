Brühl. Es geht für die Kollerfähre wieder hin und her. Ab Mittwoch, 17. März, bis Ende Oktober verkehrt die Kollerfähre zwischen dem rechts- und dem linksrheinischen Gemarkungsteil von Brühl. Während der Hauptsaison – das ist von Anfang April bis Ende September – setzt der Fährmann von 10 bis 19.30 Uhr über. In der Vor- beziehungsweise Nachsaison, also im März und Oktober, sind die Betriebszeiten von 10.30 bis 15 Uhr. Je nach Witterung wird an ausgewählten Tagen der Fährbetrieb in den Abendstunden verlängert.

Montags und dienstags findet kein Fährbetrieb statt. Ausnahmen sind die Feiertage, die auf Montag oder Dienstag fallen, beispielsweise der Ostermontag, dann gelten die ansonsten üblichen Zeiten. Mittagspause ist zwischen 12 und 12.30 Uhr. Die Fährtarife – 1 Euro für Fußgänger, 1,50 für Radler und 4,50 Euro für Autos – bleiben unverändert.

Der zuständige Landesbetrieb Vermögen und Bau hat die Fähre über die Winterzeit warten lassen. Immerhin ist die alte Dame schon 1954 gebaut worden, hatte die ersten Jahre in Duisburg den Dienst versehen. Im Juni 1978 übernahm sie als neue Kollerfähre ihren Dienst.

Die Geschichte des Fährbetriebes ist freilich älter. Seit 1835 verkehrt die Fähre zwischen den beiden Gemarkungsteilen. Damals war der Anleger von Ketsch flussabwärts verlegt worden – der Grund war Tullas Rheinbegradigung. 1900 hat man den Fährbetrieb mit der Längsseil-Gierfähre eingestellt, weil sie den Sicherheitsanforderungen damals nicht mehr entsprach. Die Fähre pendelte fortan an einem etwa 200 Meter flussaufwärts von den Anlegestellen der Fähre entfernten Stahlseil, das in der Mitte des Rheins fest verankert war.

Erst nach einem Zusammenstoß mit einem Rheinschiff wurde 1978 die Fähre von diesem Gängelband befreit, das motorisierte Schiff setzt seitdem aus eigener Kraft über.

„Sie wird bleiben“

Aber die Finanzierung der Fähre ist auf Landesebene in die Diskussion geraten. Der Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, hat sich mit Ulrike Grüning und Peter Frank von der Grünen Liste Brühl (GLB) zu einem Austausch zur Frage der Kollerfähre getroffen. „Die Fähre verbindet die rechtsrheinische Brühler Gemarkung mit der linksrheinischen anstelle einer Brücke. In den vergangenen Wochen wurde zuweilen der Eindruck erweckt, die Grünen stünden nicht hinter dem Erhalt der Kollerfähre. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kollerfähre gehört zu Brühl und zu unserer Heimat; wir müssen einen Weg finden, die Kollerfähre dauerhaft finanzieren zu können“, sagte Baumann.

„Die Fähre ist Teil der Landstraße L 630 über den Rhein hinweg“, ergänzte Grüning. Bislang trägt das Land Baden-Württemberg vollständig die Kosten für Betrieb und Unterhaltung – und auch die hohen Defizite vollständig. Von 2013 bis 2017 summierte sich die allein vom Land zu tragende Unterdeckung auf 740 000 Euro. Aufgrund einer Prüfbitte des Rechnungshofs hatte sich der Landtag mit der dauerhaften Finanzierung der Kollerfähre beschäftigt. Baumann berichtete, dass der Landtag mit den Stimmen der Grünen und der CDU beschlossen hat, dass die Kollerfähre weitergeführt wird. Es soll geprüft werden, wie der Betrieb wirtschaftlicher wird, ob der Betrieb privatisiert werden kann und ob eine Kostenbeteiligung durch den Kreis oder die Gemeinde erfolgen kann. „Die Kollerfähre wird bleiben. Das ist das Wichtigste und dieser Beschluss gilt. Die anderen Punkte werden geprüft. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Kollerfähre liegt auch im Interesse der Bürger und Nutzer der Fähre. So kann eine dauerhafte Lösung erreicht und der Betrieb langfristig gesichert werden. Das ist das wichtigste Ziel“, sagte Baumann.

Peter Frank bekräftigte die Bedeutung des langfristigen Erhalts der Fährverbindung und betonte, dass aus Sicht der GLB eine Erweiterung der Fährzeiten unbedingt nötig sei, um die Nutzung und Bekanntheit der Fähre zu erhöhen. ras/zg