Die Gründung der Schach-AG an der Jahnschule fand im Juli 2008 statt. Und so wurde in dieser Woche die mittlerweile 14. Schachsaison mit der Übergabe der Urkunden beendet. Nikita Landmann, Iman Omma, Tauhid Bhatti, Jakub Maruskin, Chiara Kaiser, Amro Dakhour, Edmond Noproda und Laura Rudolf – allesamt Schüler der beiden dritten Klassen – hatten trotz Corona und zwischenzeitlicher Quarantäne

...