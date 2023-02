Brühl. Das Schadstoffmobil der AVR Kommunal macht am Dienstag, 7. Februar, in Brühl Station. Umweltgefährdende Stoffe können dort fachgerecht entsorgt werden. Diese Schadstoffe werden an diesem Tag von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Meßplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in haushaltsüblichen Größen entgegengenommen.

