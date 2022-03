Scheitern die Café-Pläne?

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am Montag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums statt.

Auf der Tagesordnung steht zunächst ein Antrag auf Stellplatzablösung für das geplante Café mit Ladengeschäft im Waldpfad. Das Vorhaben, das aus dem bestehenden Wohnhaus entstehen soll, entspricht laut Gemeindeverwaltung planungsrechtlich den Vorgaben des Bebauungsplanes. Doch laut Mitteilung des Baurechtsamtes kann auf dem Grundstück einer von den drei geforderten Stellplätzen nicht realisiert werden.

Daher würde das Vorhaben abgelehnt werden, heißt es aus dem Rathaus. Würde dieser fehlende Stellplatz jedoch seitens der Gemeinde abgelöst werden, wie bereits in der Vergangenheit mehrfach zur Förderung des Einzelhandels und der Gastronomie geschehen, könnte das Vorhaben genehmigt werden, wird weiter erklärt. Es seien ja auch öffentliche Stellplätze in unmittelbarer Nähe in ausreichender Anzahl auf dem Festplatz vorhanden.

Antrag auf Bau eines Pools

Außerdem geht es in der Ausschusssitzung auch um einen Antrag auf Zulassung eines Mini-Pools außerhalb einer überbaubaren Grundstücksfläche in der Zehntstraße. Dieser Pool mit den mit den Maßen von zwei auf fünf Metern sei zwar eine bauliche Anlage aber kein Gebäude. „Da über die sonstigen Nebenanlagen nichts geregelt ist, kann die Anlage zugelassen werden. Die Entscheidung hierüber trifft das Baurechtsamt nach Anhörung der Gemeinde“, erklären die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

Verschiedenes, Bekanntgaben des Bürgermeisters und Anfragen aus dem Gremium runden die Tagesordnung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt ab. ras

Info: Ausschusssitzung am Montag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums

